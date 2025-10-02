[속보] 경찰, 이진숙 전 방통위원장 체포…선거법 등 위반 혐의

이진숙 전 방송통신위원장이 지난 1일 서울 종로구 헌법재판소에서 방송미디어통신위원회 설치법에 대한 헌법소원심판 청구서를 제출한 뒤 발언하고 있다. 연합뉴스

“민주당이나 좌파집단은 상상할 수 있는 모든 것을 하는 집단” “보수의 여전사는 참 감사한 말씀으로 가짜 좌파들하고 싸우는 전사들이 필요하다” 등의 발언을 했다.