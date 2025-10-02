전남에 오픈AI·SK 데이터센터 공동 구축 “역대급 쾌거”

김영록 지사 “세계 최고 수준으로”

광주시도 “환영, 광주는 국가주도”

김영록 전라남도지사가 2일 전남도청 브리핑룸에서 오픈AI와 SK 합작 글로벌 AI 데이터센터 투자 환영문을 발표하고 있다. 전남도 제공

김영록 전남도지사는 2일 글로벌 인공지능(AI) 선도기업 오픈AI와 SK가 전남에 오픈AI 전용 데이터센터를 공동 구축하기로 한 데 대해 “역대급 쾌거”라고 밝혔다.



김 지사는 이날 전남도청 브리핑룸에서 ‘글로벌 AI 데이터센터 투자 환영문’을 발표하면서 “이번 기념비적 발표는 지난 1일 글로벌 AI 3대 강국 도약을 목표로 이재명 대통령과 샘 알트만 오픈AI CEO간 역사적 회동을 통해 이뤄진 성과”라고 밝혔다.



이어 “또한 전남도가 그동안 선제적으로 재생에너지 기반 에너지 대전환, 글로벌 데이터센터 클러스터 구축 등 비전을 세우고 꾸준히 노력한 결과로 풀이된다”면서 “세계적인 기업인 오픈AI의 혁신적 기술 역량과 반도체부터 데이터센터까지 아우르는 SK의 종합 역량이 결합되면서 전남에 구축될 데이터센터는 세계 최고 수준의 인공지능 인프라 모델로 자리 잡을 것으로 기대된다”고 말했다.



그러면서 김 지사는 “하늘도 놀라고 땅도 놀라는, 한마디로 ‘경천동지(驚天動地)’다”라며 “전라도 천년 역사상 가장 빛나는 이 역대급 쾌거를 온 도민과 함께 뜨겁게 축하하고, 또 환호한다”고 강조했다.



특히 김 지사는 “이재명 대통령은 그동안 우리 호남의 특별한 희생에 특별한 보답을 하시겠다고 말씀하셨는데, 놀라울 정도로 빨리 약속을 지켜주신 것에 대해 거듭 감사드린다”면서 “무엇보다 트럼프 대통령의 관세 협상으로 대단히 어려운 국면 속에서 세계가 보란 듯이 초대형 스타게이트 투자유치를 성사하신 것에 대해 깊은 경의를 표한다”고 밝혔다.



광주시도 같은날 환영 입장을 내고 “대한민국 AI, 광주와 전남이 함께 이끌어 가자”고 밝혔다.



입장문에서 광주시는 “오픈AI 전용 민간 AI데이터센터 전남 구축을 진심으로 환영한다”며 “이는 대한민국 AI산업의 저변을 넓힐 기회이자 대한민국 AI 생태계 발전을 위한 중요한 발걸음이다”고 말했다.



그러면서 “광주에는 곧 국가주도의 ‘국가AI컴퓨팅센터’가 들어서게 될 것”이라며 “광주는 국가주도, 전남은 민간주도 AI인프라가 시너지를 이뤄 대한민국 AI 중심도시로 속도감 있게 나아간다”고 강조했다.



무안=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr



