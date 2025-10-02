[속보] 연세대·고려대·한양대 ‘폭탄테러 협박’ 메일…경찰, 수색중
연세대·고려대·한양대 등 서울 도심 대학에 폭발물을 설치했다는 협박 메일이 전송돼 경찰이 수색 작업에 나서고 있다.
서울 서대문경찰서는 2일 오전 9시37분쯤 관련 신고를 접수하고 연세대 교육관과 본관 건물 수색에 나섰다고 밝혔다.
경찰 55명과 소방 30명이 투입됐으며, 오전 11시30분쯤 종료된 수색 결과 특이사항은 확인되지 않았다.
연세대는 학생들에 “신촌캠퍼스 폭탄 테러 위협 메일을 수신했다”며 “학교, 경찰, 소방, 군부대가 조사를 진행했고 초동 수사 및 수색을 통해 특이사항이 없는 것으로 판단된다”고 알렸다.
이어 “오늘부터 경찰의 24시간 연계순찰 및 KT텔레캅 자체순찰을 강화할 예정”이라고 밝혔다.
고려대도 폭발물 설치 협박 메일을 받고, 오전 9시58분쯤 경찰에 신고했다. 고려대 관계자는 “특이사항은 없었고 상황은 해제됐다”며 “경찰들이 순찰은 계속하고 있는 상황”이라고 말했다.
비슷한 시각 한양대에도 유사 메일이 접수돼 서울 성동경찰서가 현장 수색에 나섰다. 경찰은 주변 순찰을 계속하는 한편 메일 발신자 등 수사에 나설 예정이다.
해당 메일에는 학교에 폭발물을 설치했다는 협박성 내용이 담긴 것으로 전해졌다.
