충북도 “공공기관 31개 목표” 유치전 본격
연구 용역 12월까지 시행
공항공사·난방공사 최우선
충북도가 정부의 수도권 공공기관 2차 이전에 대비해 본격적인 유치전에 뛰어들었다.
도는 수도권 공공기관에 대한 자체 전수조사와 충북 공공기관 유치 시행전략 연구용역을 오는 12월까지 시행한다고 2일 밝혔다.
또 전담 태스크포스(TF)를 신설해 정부 정책 변화에 발 빠르게 대응하고 범도민유치위원회를 통해 다양한 유치 활동을 펼칠 계획이다.
정부는 내년에 공공기관 이전 계획을 확정하고 2027년부터 이전을 추진한다는 구상이다.
도는 공공기관 31개 유치가 목표다. 최우선 유치 대상으로 한국공항공사와 한국지역난방공사를 염두에 두고 있다.
한국공항공사가 이전하면 청주국제공항 민간전용 활주로 신설 등 항공 인프라 확충과 항공산업 발전 연계 효과가 기대된다. 지역난방공사 역시 충북의 지리적 여건과 반도체·바이오 등 산업 구조와 연계해 시너지를 낼 수 있을 것으로 도는 내다봤다.
또 국가대표 선수촌과 연계한 대한체육회와 국민체육진흥공단, 음성 국립소방병원과 연계한 한국소방기술원을 중점 유치하기로 했다.
1차 이전 기관과 시너지효과를 낼 한국산업기술진흥원, 국토교통과학기술진흥원, 한국석유관리원 등도 포함됐다.
도는 이들 공공기관이 일자리 창출, 연관기업 유치 등 지역경제 발전에 상당한 영향을 미칠 것으로 내다봤다.
앞서 2019년까지 수도권 공공기관 1차 이전을 통해 국가공무원인재개발원, 국가기술표준원, 법무연수원, 정보통신산업진흥원, 한국고용정보원, 한국가스안전공사, 한국소비자원, 정보통신정책연구원, 한국교육개발원, 한국교육과정평가원, 한국과학기술기획평가원 등 11개 공공기관이 충북혁신도시(진천·음성군)에 새 둥지를 틀었다.
그러나 교육·연구·공공서비스 분야 기관만 배치되다 보니 연관 산업 발전을 견인하는데 한계가 있고 성장 잠재력 또한 전국 최하위 수준에 머물면서 지역 균형발전 역할이 미흡하다는 지적을 받아왔다.
충북시군의회의장협의회도 전날 건의문을 통해 “정부는 2차 공공기관 이전 대상에 비혁신도시, 인구감소도시를 반드시 포함해야 한다"고 촉구했다.
의장협의회는 “혁신도시로 공공기관 이전이 편중된다면 인구감소지역의 쇠퇴와 지방소멸은 걷잡을 수 없는 상태가 될 것이 분명하다”며 “이전 대상 기관 선정 및 배치 과정에서 지역의견을 적극 반영하고 공정성과 투명성을 확보하라”고 주장했다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
