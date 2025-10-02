킨텍스 ‘월드 시티테크 엑스포’ 성료…1조원대 상담 성과
킨텍스와 경기주택도시공사가 공동 주최한 ‘2025 월드 시티테크 엑스포’가 1조원이 넘는 상담 실적을 기록하며 성황리에 막을 내렸다.
이번 행사는 9월 24일부터 26일까지 경기 고양 킨텍스에서 열려 71개 기업 및 지자체가 158개 부스를 운영했다. 해외에서도 15개국 44개 기업의 바이어들이 참가했고, 사흘간 총 1만5000여명의 관람객이 행사장을 찾았다.
특히 1대1 수출상담회를 통해 434건, 총 8억1000만 달러(약 1조1000억원) 규모의 상담이 이뤄졌으며, 현재까지 약 1억9000만 달러(약 2700억원) 상당의 계약이 성사되는 성과를 거뒀다.
‘Better Cities, Better Lives’를 주제로 열린 이번 전시에서는 스마트시티·도시재생·친환경 도시기술·ESG 등 다양한 혁신 솔루션이 소개됐다. 주요 전시공간으로는 경기주택도시공사 홍보관, 스마트 교통 체험존, CITY 이노베이션 존 등이 마련돼 관람객들의 관심을 집중시켰다.
행사와 함께 열린 GH 시티테크 포럼·도시혁신 거버넌스 포럼·CITYTalks 등 학술 컨퍼런스에서는 국내외 전문가들이 도시문제 해결 방안과 지속가능한 발전을 위한 정책과 기술을 공유했다. 특히 GH 시티테크 포럼에서는 민관 협력 모델이 제시되며 실질적 협력 방안이 논의돼 미래도시 혁신 방향에 대한 청사진이 제시됐다.
이재율 킨텍스 대표이사는 “이번 엑스포는 국내외 도시와 기업들이 혁신 기술과 정책을 공유하고 협력 기반을 넓히는 국제적 장으로 자리매김했다”며 “앞으로도 지속가능한 도시 발전과 글로벌 네트워크 강화를 위한 플랫폼으로 성장시켜 나가겠다”고 밝혔다.
