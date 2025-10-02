경찰, 국정자원 화재 관련 업체 등 4곳 압수수색
국가정보자원관리원 대전 본원 화재와 관련해 경찰이 국정자원, 관련 업체 등에 대한 강제수사에 나섰다.
대전경찰청은 30여명의 인력을 투입해 2일 오전 9시부터 국정자원, 배터리 이전 작업 관련 업체 3곳 등 4곳에 대한 압수수색을 진행하고 있다.
경찰은 전날까지 국정자원으로부터 임의제출 형식으로 각종 자료를 받았지만, 경찰이 요청한 자료를 국정자원 측이 모두 제출하지 않자 강제수사에 돌입한 것으로 보인다.
앞서 경찰은 국정자원 관계자 1명, 배터리 이전 사업을 수주한 업체 관계자 1명과 파트너사로 들어 온 다른 업체 관계자 1명, 감리업체 소속 현장 감리 1명 등 총 4명을 업무상 실화 혐의로 입건했다.
경찰은 이들이 이번 화재와 가장 관련성이 높다고 판단해 입건했다고 설명했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사