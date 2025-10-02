디지털 수출 거점 ‘충남 덱스터’ 본격 가동

이번에 개소한 충남 덱스터는 디지털을 기반으로 도내 수출 초보기업의 해외 판로 개척의 마중물 역할을 할 예정이다.

충남도가 도내 중소기업의 세계시장 진출과 디지털 무역 전환에 본격 시동을 걸었다.도는 2일 충남경제진흥원에서 대한무역투자진흥공사(KOTRA, 코트라)와 함께 '충남 덱스터(deXter)' 개소식을 개최했다고 밝혔다.이날 개소식은 전형식 정무부지사와 이정훈 코트라 부사장, 예산군수, 도의원, 도·시군 관계 공무원, 수출 관련 기관·기업 관계자 등 60여명이 참석한 가운데 홍보 영상 상영, 테이프 커팅식, 시설 시찰 등의 순으로 진행됐다.덱스터는 코트라가 구축 중인 디지털 무역지원센터 브랜드로, 현재 전국 18개 거점에서 운영 중이다.주요 역할은 수출 상품 디지털 콘텐츠 제작, 바이코리아(buyKOREA) 상품 등록 등 온라인 마케팅, 유망 해외 바이어 발굴 지원 등 수출 전 주기 지원이다.이를 통해 도내 중소기업은 제품 촬영부터 콘텐츠 제작, 세계적인 플랫폼 입점, 바이어 연계까지 하나의 공간에서 모든 수출 과정을 체험하고 실행할 수 있게 됐다.충남 덱스터는 '덱스터즈(deXters)' 청년 교육 프로그램으로 지역 대학과 협력해 실전형 청년 디지털 무역 인재도 양성할 계획이다.도는 앞으로 충남 덱스터를 활용해 중소기업 디지털 수출 전환, 청년 일자리 창출, 수출시장 다변화 대응 등 충남형 세계 무역 생태계 구축에 속도를 낼 방침이다.전형식 부지사는 "충남 덱스터와 7개 충남 해외사무소 등 도의 수출 지원 거점을 긴밀히 연계해 지역 중소기업의 국제 경쟁력 강화를 이끌 것"이라며 "앞으로도 기업이 세계를 향해 더 멀리, 힘차게 뻗어갈 수 있도록 든든한 동반자가 될 것"이라고 말했다.한편 도는 지난해 수출액 926억 100만 달러로 전국 2위, 무역수지 흑자액 514억 6100만 달러로 전국 1위를 각각 기록했다.홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr