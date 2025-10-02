[단독] 5년간 고수온 피해 복구에만 2300억원…적응 어종 개발 246억원 들이고도 상용화는 ‘0건’

뉴시스

기후변화로 고수온 피해가 커지면서 최근 5년간 고수온 피해 복구에 약 2300억원의 예산이 빠져나간 것으로 확인됐다. 그러나 고수온 피해는 양식재해보험 기본계약에 포함되지 않아 가입률이 30%대에 그치고, 정부가 추진해온 적응 어종 개발도 성과가 없어 ‘밑 빠진 독에 물 붓기’식 지원만 이어지고 있다는 지적이 나온다.

이어가고 있지만 어업 현장에서 적용되고 있는 사례는 전무하다.