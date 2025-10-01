한전산업개발, 북한이탈주민 지원·호국정신 계승 활동

사회공헌 활동 적극 나서

9월 30일 열린 추석맞이 사회공헌활동에서 쌀 기부를 하고 있다. 왼쪽부터 이화선 홍보대사, 송홍곤 노조위원장, 이주태 남북하나재단 이사장 직무대행, 함흥규 한전산업 사장, 순영옥 겨레얼학교 지역아동센터장, 이성욱 홍보대사

10월 1일 열린 국립현충원 사회공헌활동에서 한전산업 ‘2050프렌즈’ 사회공헌 봉사단이 묘비 정화 활동을 하는 모습

이어 10월 1일 국군의 날에는 사내 사회공헌 단체 ‘2050프렌즈’가 국립현충원을 방문해 묘역 정화 활동을 진행했다. 참가자들은 참배 후 묘비 청소와 환경 정화 활동을 펼치며 순국선열과 호국영령의 숭고한 희생정신을 기렸다.