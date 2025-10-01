충북도, 지역균형발전에 4196억

2027년부터 5년간 역대 최대

제천·보은·옥천·영동·괴산·단양 대상

도 관계자는 “이 사업은 그동안 도내 지역 간 불균형 격차 완화와 저발전 지역 경제 활성화의 마중물 역할을 해왔다”며 “5단계에서는 도 전략 사업과 공모 사업을 새로 도입해 광역적 파급 효과와 지역 맞춤형 발전을 함께 도모하겠다”고 말했다.