충북도, 지역균형발전에 4196억

입력:2025-10-01 17:22
2027년부터 5년간 역대 최대
제천·보은·옥천·영동·괴산·단양 대상


충북도는 2027년부터 2031년까지 추진할 ‘5단계 지역균형발전사업’의 규모를 역대 최대인 4196억원으로 확정했다고 1일 밝혔다.

이번 사업은 도내 저발전 지역으로 선정된 제천시와 보은·옥천·영동·괴산·단양군의 6개 시군을 대상으로 이뤄진다.

4단계까지 대상 지역에 포함됐던 증평군은 지역발전도 지표 개선으로 5단계 사업 대상에서 빠졌다.

이들 지역에서는 지역경제 활성화, 소득 증대, 인구 감소 대응, 신성장동력 산업 육성, 문화·의료 기반 시설 구축 사업을 중점적으로 추진한다.

5단계 전체 사업비는 4196억원이다. 이 중 도비는 2690억원으로 4단계(2022~2026년)보다 785억원 늘었다.

투자 방식은 기존 정액 배분에서 성과 중심의 선별 지원으로 전환한다. 국가·도 정책과 연계한 전략 사업(700억원)에 대한 시군 협업에는 50% 매칭 방식을 적용한다.

시군 전략사업(2100억원)은 지역 발전 정도에 따라 A그룹(단양·괴산·영동)은 60%, B그룹(보은·옥천·제천)은 55%를 지원한다.

공모 사업에는 1200억원을 배정해 도정 핵심 현안과 연계된 테마형 사업을 매년 선정해 추진하기로 했다.

도는 이달부터 시군 전략 사업 발굴에 들어가 내년 1월 사업계획을 가확정한다.

내년 12월까지 투자심사·부지 확보 등 사전 절차를 마무리하고, 2027년 1월 최종 확정과 동시에 사업을 착수할 방침이다.

도 관계자는 “이 사업은 그동안 도내 지역 간 불균형 격차 완화와 저발전 지역 경제 활성화의 마중물 역할을 해왔다”며 “5단계에서는 도 전략 사업과 공모 사업을 새로 도입해 광역적 파급 효과와 지역 맞춤형 발전을 함께 도모하겠다”고 말했다.

청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr

