시사 전체기사

남양주 시정소식지 ‘THE 남양주’ 만족도 조사 실시

입력:2025-10-01 15:14
공유하기
글자 크기 조정

경기 남양주시는 10월 한 달간 시정소식지 ‘THE 남양주’의 품질과 소통 기능을 강화하기 위해 온라인 만족도 조사를 실시한다고 1일 밝혔다.

‘THE 남양주’는 복지시책과 행정서비스, 지역 명소를 비롯해 시민 리포터의 생활소식을 담아 매월 한 차례 발행되는 시정소식지다. 책자형과 모바일형으로 제작되며 지난해보다 구독자가 58% 증가하는 등 대표 시정 홍보 매체로 자리 잡았다.

이번 조사는 소식지의 구독 경로, 발행 형태, 만족도, 개선 의견 등을 중심으로 이뤄지며, 구독 여부와 관계없이 누구나 참여할 수 있다. 참여자 중 150명에게는 추첨을 통해 커피 쿠폰이 제공된다.

시는 이번 설문을 통해 시민 맞춤형 소식지 제작과 소통 중심의 홍보 실현, 시민 만족도 제고를 달성할 계획이다.

강호진 홍보담당관은 “시민들이 실제로 원하는 정보를 확인할 수 있는 기회가 될 것”이라며 “의견을 반영해 더 유익한 소식지를 만들어 나가겠다”고 밝혔다.

남양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
축의금 5만원 내면 민폐?… 결혼식 식대 6만원 넘었다
우상호 “김현지, 국감 100% 출석…실세는 강훈식”
‘전공의 파업 주도’ 박단, 울릉도로 간다…“응급실서 근무”
카카오 겨냥? 토스 이승건 “악성 탑다운, 토스 문화 아냐”
국방장관 “비전투 분야는 전부 아웃소싱…병력 자원 감소 대비”
‘1900억 부당이득 혐의’ 방시혁 하이브 의장 출국금지
축의금 5만원 내면 민폐?… 결혼식 식대 6만원 넘었다
김옥빈, 비연예인 신랑과 11월 결혼…“소중한 인연 만나”
국민일보 신문구독