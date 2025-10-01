반값에 양구 여행…양구꿀여행페스타 열린다
강원도 양구군 지역관광추진조직(DMO)은 11월 16일까지 ‘양구꿀여행페스타’ 진행한다. 지역 관광을 활성화하고자 여행 경비를 최대 10만원까지 지원하는 반값 여행 프로그램이다.
선착순 500명을 대상으로 진행한다. 관광객이 양구에서 일정 금액 이상을 소비한 뒤 양구군 DMO 사무실에 방문하면 현장에서 소비 금액을 확인해 즉시 양구사랑상품권으로 캐시백을 제공한다.
10만∼19만원을 사용하면 5만원, 20만원 이상을 쓰면 10만원을 돌려받을 수 있다.
여기에 양구군에 고향사랑기부금 10만원 이상을 기부하면 5만원의 상품권을 추가로 받을 수 있다.
지원 대상은 양구사랑사이버군민증 제휴 숙박업체 숙박비, 관광지 입장료 및 체험비, 식비, 로컬푸드 매장에서의 특산품 구매비 등으로 폭넓게 구성했다.
다만 금은방, 주유소, 유흥업소, 약국, 교통비 등 일부 항목은 지원 대상에서 제외한다.
참여 조건은 양구사랑사이버군민증 가입과 제휴 숙박업체에서 1박 이상 숙박이 필수다. 개인 또는 2∼9인 팀 단위로 신청할 수 있다.
이경은 양구군 관광정책팀장은 1일 “양구꿀여행페스타는 관광객에게 실질적인 혜택을 제공하는 동시에 지역 경제에 선순환 구조를 만드는 사업”이라며 “앞으로 사이버 군민제도와 고향사랑기부제를 연계한 다양한 관광 정책을 펼치겠다”고 말했다.
