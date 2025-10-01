수출용 특허·상표 심사, 앞으로 한 달 만에 끝난다

상표에 대한 일반심사는 1차 심사가 12.8개월, 종결까지 17.2개월이 소요됐다.

상표의 경우 수출 중이거나 수출 예정인 상표출원, 조약우선권 기초출원, 마드리드 의정서에 따른 국제출원의 기초출원이면 신청 가능하다.

특히 미국에 출원할 때에는 출원되는 상표나 제품이 실제로 미국에서 사용되는지 증명하는 ‘사용증명’ 제출이 면제될 수 있고, 국내에서의 등록여부가 심사에 중요한 판단기준으로 작용하는

진출도 한층 더 쉬워지게 된다.