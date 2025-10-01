‘제주항공 참사’ 국토부 전·현직 관계자 8명 추가 입건
업무상과실치사 혐의
12·29 제주항공 여객기 참사와 관련 공항 인허가 등을 담당했던 국토부 전·현직 관계자 8명이 경찰에 추가 입건됐다.
전남경찰청 제주항공 여객기 사고 수사본부는 1일 참사를 키운 것으로 지목된 무안국제공항 19번 활주로 방위각시설(로컬라이저) 콘크리트 둔덕과 관련해 전·현직 국토부 관계자 8명을 업무상과실치사 혐의로 형사 입건했다고 밝혔다.
이들은 방위각시설 최초 허가와 안전검사 업무를 담당했던 국토부 관계자들이다.
이로써 12·29 제주항공 여객기 참사로 입건된 사람은 모두 39명으로 늘었다. 앞서 경찰은 관제 업무 담당자 등 15명을 자체 입건해 조사중이며, 유가족이 고소한 국토부 장관 등 16명도 피고소인 신분으로 입건된 상태다.
전남경찰청 관계자는 “법과 원칙에 따른 신속하고 엄정한 수사와 함께 유족과 피해자 지원에도 만전을 다하겠다”고 밝혔다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
