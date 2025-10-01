경찰, 국정자원 화재 관련 업체 관계자 등 4명 입건

30일 오전 대전 유성구 국가정보자원관리원(국정자원) 화재 현장에서 감식 관계자들이 불이 붙었던 무정전·전원 장치(UPS)용 리튬이온배터리의 상태를 살피고 있다. 연합뉴스

국정자원 관계자 1명, 배터리 교체 사업을 수주한 업체 관계자 1명과 파트너사로 들어 온 다른 업체 관계자 1명, 감리업체 소속 현장 감리 1명 등이다. 경찰은 이들이 이번 화재와 가장 관련성이 높다고 판단해 입건했다고 설명했다.

진술자들의 말과 우리가 확보한 자료를 비교하면