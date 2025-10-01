인천시, 생활·음식물류폐기물 반입수수료 인상 추진

인천시청 전경. 인천시 제공

시는 지난 4월 원가분석 및 단가산정 용역을 통해 중장기 수수료 조정안을 마련하고 군·구와의 협의를 통해 이번 인상 폭을 결정했다.

폐기물처리시설 입지지역 외 군·구에 적용되는 반입가산금(반입수수료 10%)도 증감함에 따라 시설 소재 지역 주민지원도 한층 확대될 전망이다. 이는 지역 불균형 완화와 주민 생활환경 개선에도 긍정적인 효과를 가져올 수 있다.