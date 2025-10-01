경기도민 10명 중 6명, ‘김동연표’ 도정 운영 긍정 평가
경기도민 10명 중 6명이 도정 운영을 긍정적으로 평가한 것으로 나타났다.
경기도는 지난달 10일부터 14일까지 도민 2000명(경기남부 1000명, 경기북부 1000명)을 대상으로 실시한 여론조사 결과를 1일 발표했다.
발표에 따르 도정 긍정 평가는 61%, 부정 평가는 22%로 집계됐다. 이는 지난 6월 민선8기 3주년 조사(긍정 58%, 부정 27%)와 비교해 긍정은 3%p 상승하고, 부정은 5%p 하락한 것이다.
도민들은 향후 경기도가 중점적으로 추진해야 할 정책 분야로 민생경제(35%)를 가장 높게 뽑았다.
이어 복지·돌봄(26%), 교통(24%), 청년(21%), 주거(18%), 균형발전(18%) 순이었다.
권역별로는 경기남부는 민생경제(36%), 경기북부에서 균형발전(32%)에 대한 수요가 높았다.
세부적으로는 경기남부 도민 1000명을 대상으로 한 조사에서는 ‘100조 투자유치’에 대한 기대감이 두드러졌다. 남부지역 도민은 투자유치 정책에 대한 인지도는 29%로 낮았으나, 관심도는 61%에 달했고, 일자리 창출과 지역경제 활성화에 기여할 것이라는 응답도 73%로 높게 나타났다
경기북부지역 거주 도민 1000명을 대상으로 실시한 여론조사에서는 ‘경기북부대개발’ 사업에 대해 73%가 관심을 보였고, 79%는 북부지역 발전에 기여할 것이라고 답했다.
경기북부대개발의 기대효과로는 교통 인프라 개선(60%)이 가장 많았다.
이어 기업 유치 및 일자리(45%), 생활편의시설 확충(45%)이 뒤를 이었다.
김원명 경기도 홍보기획관은 “이번 조사를 통해 도정 긍정평가가 확대되고, 경기북부대개발과 100조 투자유치 등 도 핵심 사업에 대한 도민들의 높은 관심과 기대를 확인했다”며 “앞으로도 민생경제와 균형발전 등 도민들이 가장 필요로 하는 분야에 정책 역량을 집중해, 도민 체감 성과를 알리고 소통을 강화하겠다”고 말했다.
이번 조사는 경기도 거주 만 18세 이상 도민 2000명을 대상으로 휴대전화 가상번호를 활용한 전화면접조사로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.2%p다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
