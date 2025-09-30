“우승 해법은 닥공이다”…동부건설·한토신 챔피언십 주요 선수들 일제히 공격 앞으로

KLPGA투어 유일의 변형 스테이블 포드 방식

30일 공식 기자회견서 저마다 우승 전략 밝혀

2025 동부건설·한국토지신탁 챔피언십 개막을 하루 앞둔 30일 전북 익산시 익산CC에서 열린 공식 기자회견에 참석한 선수들이 질문에 답하고 있다(왼쪽부터 김민별, 박주영, 박지영, 성유진). 대회조직위

10월1일 개막하는 2025 동부건설·한국토지신탁 챔피언십 개막을 하루 앞두고 열린 포토콜 행사에서 주요 선수들이 우승 트로피를 놓고 포즈를 취하고 있다(왼쪽부터 지한솔, 김수지, 장수연, 윤민아, 박주영, 김민별, 방신실, 박지영, 조아연). 대회조직위

는 0점, 버디 2점, 이글 5점, 앨버트로스 8점 등 타수를 많이 줄일수록 획득 점수가 커진다. 보기는 1점을 깎고 더블보기 이상은 모두 3점 감점이다. 공격적 플레이를 펼치는 선수에게 절대적으로 유리한 경기 방식이다.