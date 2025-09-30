“우승 해법은 닥공이다”…동부건설·한토신 챔피언십 주요 선수들 일제히 공격 앞으로
KLPGA투어 유일의 변형 스테이블 포드 방식
30일 공식 기자회견서 저마다 우승 전략 밝혀
“공격적 플레이로 좋은 성적을 내고 싶다.”
오는 10월 1일부터 나흘간 전북 익산시 익산CC(파72)에서 열리는 KLPGA투어 동부건설·한국토지신탁 챔피언십(총상금 10억 원) 타이틀 방어에 나서는 김민별(20·하이트진로)의 각오다.
김민별은 대회 개막을 하루 앞두고 열린 공식 기자회견에서 “생애 처음으로 디펜딩 챔피언으로 출전하는 대회”라며 “코스가 짧아 매홀 버디를 칠 수 있는 홀이 많다. 그 중에서도 파5홀에서 최대한 많은 버디를 노려야 할 것 같다”는 전략을 밝혔다.
이날 기자회견에 참석한 박주영(34·동부건설), 박지영(29·한국토지신탁), 성유진(25·대방건설)도 일제히 공격적 플레이로 우승에 도전하겠다는 전략을 밝혔다.
이 대회는 KLPGA투어 유일의 변형 스테이블포드 방식으로 치러진다. 파는 0점, 버디 2점, 이글 5점, 앨버트로스 8점 등 타수를 많이 줄일수록 획득 점수가 커진다. 보기는 1점을 깎고 더블보기 이상은 모두 3점 감점이다. 공격적 플레이를 펼치는 선수에게 절대적으로 유리한 경기 방식이다.
통산 1승이 있는 박주영은 “메인 스폰서가 주최하는 대회다. 공격적 플레이로 꼭 내가 아니더라도 팀 소속 선수들이 우승했으면 하는 바램이다”는 속내를 밝혔다.
작년에 3승으로 공동 다승왕을 차지했으나 올해 아직 우승이 없는 박지영은 “메인 스폰서가 주최하는 대회라 올해 쳤던 어느 대회보다 최선을 다하겠다”며 “최대한 공격적 플레이를 펼쳐 올 시즌 최고 성적을 내도록 하겠다”는 결연한 의지를 내보였다.
지난주에 열린 시즌 마지막 메이저대회 하이트진로 챔피언십에서 연장 4차전까지 가는 혈투 끝에 우승한 성유진은 “변형 스테이블 포드 방식이라 전략이 달라야 한다. 최대한 공격적 플레이를 하되 더블보기는 안하는 전략으로 임하겠다”고 했다.
2023년에 우승없이 신인왕을 수상한 김민별은 작년 이 대회에서 생애 첫 승을 거두면서 각별한 인연을 맺었다.
그는 “재작년 대회에서도 4위에 입상했다. 공격적 플레이 했을 때 내 스타일과 맞은 코스인 것 같다. 그래서 더 공격적인 플레이를 하게 된다”라며 “첫 방어전이라 떨린다. 올해 아직 우승이 없어 우승이 간절하지만 결과에 연연하지 않고 내 플레이에 집중하겠다”고 했다.
올 시즌 3차례 톱10 입상으로 상금 순위 28위에 자리하고 있는 박주영은 “우승이 목표”라며 “매주 경기를 하다보니 샷감이 좋아지고 있다. 퍼트감이 지금보다 조금만 더 올라온다면 기대 이상의 성적도 바라볼 수 있을 것 같다”고 자신감을 내보였다.
성유진은 지난주 연장 혈투로 인한 체력적 부담을 토로했다. 그는 “전체적으로 나쁘지 않지만 체력적으로 약간 힘들다. 시즌 목표가 우승이었는데 메이저 대회서 우승해 이제는 시즌 목표를 상금 5위 이내에 드는 것으로 수정했다”라며 2주 연속 우승을 향한 욕심을 밝혔다.
올 시즌 20개 대회에 출전해 미스컷이 한 차례도 없는 박지영은 꾸준함의 비결을 묻는 질문에 “컷오프는 절대 안된다는 생각으로 죽을 둥 살 둥 경기에 임한다. 아직 우승은 없으나 멘탈적으로 오히려 성숙해져 그 안에서 행복감을 느낀다”고 했다.
박주영과 박지영은 소속사가 주최한 대회에 대한 부담감을 솔직하게 털어 놓았다. 두 선수는 이구동성으로 “회사의 압박은 없으나 선수로서 잘하고 싶은 생각을 갖는게 당연하다”라며 “이 대회에서 모든 것을 쏟아 붓고 싶을 정도로 잘하고 싶다”고 했다.
선수들은 투그린이어서 다른 토너먼트 코스에 비해 그린 크기가 적은 것과 413야드로 다소 긴 3번 홀(파4)이 우승의 가장 큰 변수로 꼽았다.
박지영은 “투그린이라 그린 크기가 작아 아이언 샷감이 좋은 선수들이 성적을 잘 낼 것 같다”며 “지난주 부터 샷감이 조금씩 올라오고 있다. 연습 라운드 때도 나쁘지 않았다. 그런 점을 감안해 영리하게 플레이 해야 한다”고 했다.
성유진은 “파5홀에서 이글을 잡을 수 있는 찬스를 만들도록 하겠다”라며 “3번 홀 등 어려운 파4홀은 파세이브 전략으로 가겠다”고 했다.
박주영은 쉬운 16번 홀(파3)과 17번 홀(파5)에서 그동안 많은 상처를 받았다고 볼멘 소리를 했다. 그는 “16번 홀에서 피칭 웨지로 홀인원을 노리다가 외려 보기를 많이 범했다”고 웃었다.
우승 후보를 묻는 질문에 성유진은 코스와의 찰떡궁합을 앞세워 디펜딩 챔피언 김민별을, 박지영은 한솥밥 식구인 박주영이, 박주영은 이 대회에 포커스를 맞추고 있는 소속 선수 중에서, 김민별은 모든 선수에게 우승 기회가 있다고 했다.
마지막으로 박지영은 “이번 대회에서 훌륭한 선수들이 좋은 날씨 속에 좋은 경기를 펼칠 것”이라며 “많이들 대회장을 찾아 주셔서 선수들의 명승부를 즐기시길 바란다”는 바램을 밝혔다.
한편 대회 주최사인 동부건설과 한국토지신탁은 나흘간 입장료를 없애 지역 골프 팬들이 무료로 경기를 즐길 수 있도록 했다.
익산=정대균골프선임기자(golf5601@kmib.co.kr)
