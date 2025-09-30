을지대학교, 총장배 국민건강증진 AI 영상 공모전 개최

작품 접수는 10월 13일부터 11월 28일까지 온라인으로 진행된다. 이후 12월 1일~5일 예비 심사를 거쳐 12월 10일 본심사가 진행되며, 시상식은 12월 29일 개최될 예정이다.

을지대학교는 '을지대학교 총장배 국민건강증진 AI 영상 공모전'을 개최한다고 30일 밝혔다.이번 공모전은 을지대학교의료원 70주년(2026년)을 기념해 국민건강증진과 건전한 AI 활용증대를 위해 마련됐다.공모 주제는 ▲암 예방·금연 ▲국민건강증진 질 제고 방안 ▲인구 감소에 따른 출산 장려 ▲1인 가정 가속화에 따른 가족 붕괴 감소 방안 ▲함께하는 건강한 세상(인간사랑·생명존중을 바탕으로 한 따뜻한 세상)으로, 참가자는 생성형 AI 도구를 활용해 일반 또는 애니메이션 형식의 1분 이상 5분 이내 영상을 제작·출품하면 된다.참가 부문은 중등부, 고등부, 대학부, 일반부로 나뉘며 개인 또는 4인 이하 팀으로 참여 가능하다. 수상작은 창의성, 기술성, 적합성, 완성도 등을 종합 평가해 선정한다.시상은 부문별로 보건복지부 장관상, 을지대학교 총장상 등 총 6800만원(최대 1000만원)의 상금이 수여된다.홍성희 을지대학교 총장은 "이번 공모전은 다가오는 을지대학교의료원 창립 70주년을 기념하며, 우리 사회의 중요한 가치인 국민건강증진과 AI 시대를 살아가는 국민의 창의력과 도전 정신이 이번 공모전을 통해 마음껏 발휘되기를 기대한다"고 말했다.의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr