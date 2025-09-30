하남시 첫 종합병원 ‘연세하남병원’ 착공…2027년 개원 목표
원정 진료 끝낸다…필수 진료과 및 응급의료센터 조성
의료·일자리 창출 등 건강한 도시 브랜드 확립 큰 기여
경기 하남시 최초의 종합병원인 연세하남병원이 착공에 들어가며 시민들의 숙원 사업이 본격적으로 실현된다.
하남시는 시민 숙원 사업인 지역 최초 종합병원 연세하남병원이 미사3동에서 30일 착공식을 개최하고 공사에 본격 돌입했다고 밝혔다.
오는 2027년 개원을 목표로 하는 연세하남병원은 지하 5층, 지상 10층 규모에 210병상을 갖춘 최첨단 의료 거점으로 조성된다. 소아청소년과, 부인과, 내과, 외과 등 필수 진료과와 응급의료센터가 들어서 시민들이 ‘우리 동네’에서 수준 높은 의료 서비스를 누릴 수 있게 될 전망이다.
그동안 하남시민들은 응급 상황이나 중증 질환 치료를 위해 서울의 대형병원을 찾아야 하는 불편을 겪어왔다. 연세하남병원의 개원은 이러한 원정 진료 문제를 근본적으로 해소하고, 시민 건강권을 지키는 전환점이 될 것으로 기대된다.
이번 착공은 하남시와 병원 측의 민관 협력이 빚어낸 성과로 평가된다. 하남시는 인허가 절차를 대폭 단축하는 ‘원스톱 행정 지원’을 펼쳤고, 병원 측 역시 세밀한 준비로 신속한 사업 추진에 힘을 보탰다. 이를 통해 통상 수년이 걸릴 과정을 획기적으로 단축하는 성과를 거뒀다.
연세하남병원은 의료 기능을 넘어 지역경제 활성화에도 기여할 전망이다. 개원과 함께 300개 이상의 일자리가 창출되며, 이 중 200여개 자리를 하남시민에게 우선 채용할 계획이다. 의료 서비스와 고용 효과가 맞물리면서 지역과 병원이 상생하는 모델을 만들어갈 것으로 보인다.
하남시는 이번 종합병원 유치를 통해 이미 확보한 쾌적한 주거 환경의 강점에 ‘의료 인프라’라는 경쟁력을 더하게 됐다. 이를 통해 도시 브랜드 가치가 한 단계 상승하고, ‘건강 도시 하남’이라는 정체성을 확립하는 계기가 될 것으로 기대된다.
착공식에서 강연승 연세하남병원 이사장은 “최고 수준의 의료서비스를 제공해 시민 만족도를 높이고, 지역과 함께 성장하는 상생협력을 이어가겠다”고 말했다.
이현재 하남시장은 착공식에서 “오늘은 하남의 백년대계를 여는 역사적 날”이라며 “연세하남병원이 시민의 건강 파수꾼이자 지역 경제의 희망으로 자리 잡을 수 있도록 모든 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다. 강연승 연세하남병원 이사장 역시 “최고 수준의 의료 서비스를 제공하고 지역과 함께 성장하는 병원이 되겠다”고 밝혔다.
하남=박재구 기자
