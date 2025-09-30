경주서 APEC 의료지원단 발대식…의료진 333명 투입
경북도 APEC 준비지원단은 지난 29일 경북문화관광공사 대강당에서 ‘2025년 APEC 정상회의 의료지원단 발대식’을 열고 본격적인 의료지원 체계 가동에 들어갔다.
경주시에 따르면 의료지원단은 의사 93명, 간호사 233명, 약사 7명 등 총 333명으로 구성하고 정상회의 기간 현장진료와 응급처치, 환자이송 등 의료 전반을 담당한다.
이번 발대식은 국제행사의 안정적 운영을 위한 의료지원체계를 본격 가동한다는 점에서 의미가 크다.
행사에는 김학홍 경북도 행정부지사, 주낙영 경주시장, 배진석 경북도의회 부의장, 이동협 경주시의회 의장 등 주요 인사와 협력병원장, 의료계 및 유관기관 관계자들이 참석했다.
발대식에서는 류현욱 경북대병원 교수가 응급의료 총괄책임자로 나서 응급의료 추진체계를 발표하고, 의사·간호사·구급대원 대표가 결의선서문을 낭독하며 사명감을 다졌다.
이어 보문헬기장에서 열린 응급환자 헬기 이송 모의훈련을 통해 유관기관 간 협업체계를 점검하고 현장 대응 능력을 강화했다.
경북도 준비지원단은 29개 협력병원과의 협약 체결, 심장·뇌혈관·중증외상 분야 전담의료진 배치 등으로 ‘의료 공백 없는 APEC’을 실현한다는 방침이다.
회의 기간에는 현장진료소 3곳 운영, 정상숙소 간호사 배치, 경제인 행사 지원, 구급차 56대 배치, 이송헬기 5대 지원 등 다층적 의료대응체계를 가동할 예정이다.
주낙영 경주시장은 “APEC 정상회의의 성공은 철저한 의료지원에서 시작된다”며 “경주시는 개최지로서 의료지원단과 유관기관이 긴밀히 협력할 수 있도록 모든 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.
