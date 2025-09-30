시사 전체기사

금감원장, 가상자산사업자 CEO 간담회...빗썸은 제외

입력:2025-09-30 14:33
이찬진(오른쪽 여섯 번째) 금융감독원장과 가상자산사업자 최고경영자, 디지털자산 거래소 공동협의체 등이 30일 서울 강남구 드림플러스에서 열린 가상자산사업자 최고경영자(CEO) 간담회에 참석해 기념사진을 촬영하고 있다.




이 금감원장은 이날 업비트와 코인원, 코빗 등 가상자산사업 최고경영자 10명, 디지털자산거래소 공동협의체(DAXA)와 만나 자율규제 운영 현황, 이용자 보호 활동 현황, 기관 협력 등 내용을 공유한다. 한편 빗썸은 최종 참여 명단에서 제외됐다. 이는 최근 빗썸이 당국의 경고에도 코인대여와 해외 거래소와의 오더북 공유 등 논란이 된 서비스를 강행한 것이 이유라는 업계 분석이 나온다.

윤웅 기자 yoonyep@kmib.co.kr

