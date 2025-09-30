한국공항공사, 스마트폰 공항사진 공모전 시상식
이정기 한국공항공사 사장직무대행과 이호재 한국사진기자협회장이 30일 서울 강서구 한국공항공사에서 열린 ‘스마트폰 공항사진 공모전’ 시상식에 참석해 수상자들과 기념촬영을 하고 있다.
한국공항공사는 7월 7일부터 9월 10일까지 한국사진기자협회와 공동 주최로 ‘공항의 모든 순간(The moment with Airports)’을 주제로 한 공항사진 공모전을 열었다. 총 304명이 참여해 640여 점이 접수됐다.
이날 시상식에서 이정기 사장직무대행과 이호재 협회장은 대상 300만원, 최우수상 각 100만원, 우수상 각 50만원 등 총 750만원의 상금과 상장을 수상자에게 전달했다.
공사는 오는 11월 6일까지 김포·김해공항 국내선 3층에서 공모전 우수작을 전시해 다양한 시선으로 담아낸 공항의 모습을 선보일 예정이다.
권현구 기자 stoweon@kmib.co.kr
