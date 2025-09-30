남편 흉기로 찔러 ‘살인미수’… 60대 아내 집유, 왜?

기사와 무관한 참고 사진. 국민일보DB

인천지법 형사15부(부장판사 김정헌)는 살인미수 혐의로 기소된 A씨(65)에게 징역 3년에 집행유예 5년을 선고했다고 30일 밝혔다.

피고인은 수사 초기부터 범행을 자백했고 2개월간 구금돼 있으면서 자기 잘못을 반성하고 있다. 형사처벌을 받은 적 없는 초범이기도 하다”고 양형 이유를 설명했다.