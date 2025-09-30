하스스톤 차기 확장팩, ‘시간의 길 너머로’ 11월 5일 출시
블리자드 엔터테인먼트의 전략 카드 게임 하스스톤의 차기 확장팩 ‘시간의 길 너머로(Across the Timeways)’가 오는 11월 5일(한국 시간) 출시한다.
이번 확장팩은 청동용군단의 명랑한 시간술사이자 시간의 길의 수호자인 크로미의 이야기를 다룬다. 무한의 용군단의 수장인 무르도즈노가 모든 시간대를 붕괴시켜 종말을 향해 흘러가게 했다는 사실을 알게 된 크로미가 그를 막기 위해 시간의 길 너머로 떠나 과거와 미래, 그리고 대체 현실의 설화 속 영웅들을 규합하는 모험을 떠난다.
차기 확장팩 ‘시간의 길 너머로’에서는 신규 키워드 ‘설화’와 ‘되돌리기’, 전설 시간군주 노즈도르무 등 145종의 신규 카드를 선보인다.
신규 키워드 ‘설화’가 추가돼 과거와 미래, 대체 시간대에서 워크래프트를 대표하는 영웅들의 힘을 사용해 볼 수 있다.
이와 함께 시간 여행이 하스스톤에 찾아온다. 신규 키워드 ‘되돌리기’를 활용해 무작위 효과가 있는 카드를 다시 사용해 더 좋은 결과를 노려볼 수 있다.
확장팩 예약 구매도 가능하다. 예약 구매 대형 묶음 상품에는 시간의 길 너머로 팩 80개, 황금 팩 10개, 무작위 간판 전설 카드 1장, 무작위 황금 전설 카드 1장, 선술집 입장권 4장, 시간여행단 크로미 영웅 스킨과 카드 뒷면이 포함되어 있다. 예약 구매 묶음 상품에는 시간의 길 너머로 팩 60개, 무작위 전설 카드 2장, 시간여행단 크로미 카드 뒷면이 포함되어 있다.
예약 구매 묶음 상품은 11월 5일 확장팩 출시 전까지 구매할 수 있다.
하스스톤 전장에 퀘스트가 떠나고, 각 영웅과 짝지어져 있는 강력한 하수인인 전우가 다시 돌아온다. 변형물 또한 향후 업데이트를 통해 돌아올 예정이다.
차기 확장팩 시간의 길 너머로에 대한 자세한 정보는 하스스톤 블로그에서 확인할 수 있다.
