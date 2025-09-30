시사 전체기사

만취한 30대 시동 켜진 남의 차 몰다 전봇대 들이받아

입력:2025-09-30 11:06
공유하기
글자 크기 조정

정차중인 카니발 올라타 운전

생성형 AI로 만들어진 이미지입니다.

만취상태에서 시동이 켜진 남의 차를 몰다 전봇대를 들이받은 30대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

광주 북부경찰서는 29일 오후 10시44분쯤 광주 북구 운암시장 인근 도로에서 술을 마신 상태에서 타인 소유의 카니발 차량을 운전하다 사고를 낸 혐의(도로교통법 위반)로 30대 A씨를 불구속 입건했다고 30일 밝혔다.

A씨는 술을 마신 뒤 길을 걷다가 시동이 켜진 채 정차중인 카니발 차량을 발견, 해당 차량을 운전하다 전봇대를 들이받아 경찰에 적발됐다.

사고 당시 A씨의 혈줄알코올농도는 면허취소 수치로 측정됐다.

경찰은 A씨를 상대로 정확한 사건 경위 등을 조사중이다.

광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[단독] 김건희특검 파견검사 전원 “복귀 조치해달라”
임윤아 “연기도 요리 닮아…같은 재료도 나만의 표현으로”
김혜경 여사, 이석증 호소…어지럼증에 한·일 정상회담 못 간다
챗GPT로 쇼핑까지 된다…오픈AI ‘즉시 결제’ 기능 출시
“업무 핀잔 기분 나빠”…동료 커피에 살충제 탄 간호조무사
등본 떼러 주민센터 ‘오픈런’… 온라인 먹통 화장장은 전화 폭주
2차 소비쿠폰 신청률 일주일 만에 75% 육박…‘이만큼’ 지급
미 육군 아파치 헬기, 전북 부안 논에 불시착
국민일보 신문구독