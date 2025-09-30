광주시 공직자들, ‘급여 끝전’ 모아 한부모가족 지원
시·공공기관 등 임직원 578명
1360만원 모아 136세대 지원
광주광역시 공무원과 산하 공공기관 임직원들이 십시일반 모은 급여 끝전 1360만원을 저소득 한부모가족 추석명절 위문금 사업에 지원한다.
광주시는 매년 설과 추석에 저소득 한부모가족 300여 세대에 10만원씩 위문금을 지원하고 있으며, 올해 추석에는 공직자들이 자발적으로 모은 급여 끝전 모금액으로 136세대를 추가 지원한다고 30일 밝혔다.
지원 대상은 중위소득 63% 이하(청소년 한부모가족의 경우 72% 이하) 가구 중 장애나 질병이 있는 세대, 다자녀 세대 등 추천 순위에 따라 선정한다.
‘급여 끝전 나눔’은 2020년부터 추진해온 사업으로, 매월 급여에서 1000원 미만 또는 1만원 미만의 끝전을 모아 기금으로 활용하고 있다.
광주시 공직자, 소방공무원을 비롯해 광주그린카진흥원, 광주여성가족재단, 광주교통문화연수원, 한국학호남진흥원 임직원들이 참여하고 있으며, 지난 5년간 1억3000여만원을 조성해 저소득층, 자립준비청년 등 820여 명에게 지원했다.
박윤원 광주시 자치행정과장은 “작은 나눔의 손길이 모여 도움이 필요한 곳에 따뜻한 마음을 전하는 것이 의미 깊다”며 “앞으로도 공직자들이 먼저 나눔의 광주정신을 실천해 나가겠다”고 말했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
