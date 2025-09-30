파주시 내달 25일부터 마을버스 요금 200원 인상

운송 원가 증가 등 6년 만에 요금 조정

당초 검토된 300원 아닌 200원 인상 결정



경기 파주시는 10월 25일 첫차부터 마을버스 요금을 200원 인상한다고 30일 밝혔다.



이번 요금 인상은 지난 2019년 이후 6년 만에 이뤄지는 것으로, 인건비와 유류비 등 운송 원가가 크게 늘어난 가운데 소비자정책심의위원회 심의를 거쳐 확정됐다.



시는 시민 부담을 고려해 당초 검토됐던 300원 인상안 대신, 시내버스보다 100원 저렴한 수준인 200원 인상으로 결정했다.



시는 그동안 민생경제 안정을 이유로 요금 인상을 억제해 왔다. 운송사업자의 경영 효율화와 자체적인 원가 절감 노력을 통해 버텨왔으나, 시의 재정 지원이 2021년 73억원에서 2025년 240억원으로 확대되는 등 재정 부담이 크게 늘어나 불가피하게 인상 조정이 이뤄졌다.



파주시는 전국 최초로 마을버스 준공영제를 도입해 공공성과 편의성을 강화한 바 있다. 또한 타 지자체에서 운영난을 겪는 상황에서도 마을버스 운영 대수를 130대에서 217대로 늘리고, 친환경 및 대형 차량을 도입하는 등 서비스 개선에 앞장서 왔다.



시는 앞으로도 요금 인상분을 단순한 수입 보전이 아닌 안정적인 마을버스 운영, 친환경 차량 교체, 쾌적한 환경 조성 등 시민 편의를 높이는 정책에 투입할 계획이다.



박한수 시 버스정책과장은 “이번 요금 조정은 시민 교통편의를 지키기 위한 불가피한 선택”이라며 “시민 부담을 최소화하는 동시에 다양한 교통 지원 정책을 병행해 대중교통 서비스 수준을 높이겠다”고 말했다.



파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경기 파주시는 10월 25일 첫차부터 마을버스 요금을 200원 인상한다고 30일 밝혔다.이번 요금 인상은 지난 2019년 이후 6년 만에 이뤄지는 것으로, 인건비와 유류비 등 운송 원가가 크게 늘어난 가운데 소비자정책심의위원회 심의를 거쳐 확정됐다.시는 시민 부담을 고려해 당초 검토됐던 300원 인상안 대신, 시내버스보다 100원 저렴한 수준인 200원 인상으로 결정했다.시는 그동안 민생경제 안정을 이유로 요금 인상을 억제해 왔다. 운송사업자의 경영 효율화와 자체적인 원가 절감 노력을 통해 버텨왔으나, 시의 재정 지원이 2021년 73억원에서 2025년 240억원으로 확대되는 등 재정 부담이 크게 늘어나 불가피하게 인상 조정이 이뤄졌다.파주시는 전국 최초로 마을버스 준공영제를 도입해 공공성과 편의성을 강화한 바 있다. 또한 타 지자체에서 운영난을 겪는 상황에서도 마을버스 운영 대수를 130대에서 217대로 늘리고, 친환경 및 대형 차량을 도입하는 등 서비스 개선에 앞장서 왔다.시는 앞으로도 요금 인상분을 단순한 수입 보전이 아닌 안정적인 마을버스 운영, 친환경 차량 교체, 쾌적한 환경 조성 등 시민 편의를 높이는 정책에 투입할 계획이다.박한수 시 버스정책과장은 “이번 요금 조정은 시민 교통편의를 지키기 위한 불가피한 선택”이라며 “시민 부담을 최소화하는 동시에 다양한 교통 지원 정책을 병행해 대중교통 서비스 수준을 높이겠다”고 말했다.파주=박재구 기자 park9@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지