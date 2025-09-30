여자친구 살해 뒤 1년간 시신 김치냉장고에 숨긴 40대

범행 숨기려 피해자 가족과 메신저로 대화

현 여친에게 범행 실토했다가 결국 ‘덜미’



여자친구를 살해한 뒤 시신을 1년간 김치냉장고에 숨겨온 40대가 경찰에 긴급체포됐다.



전북 군산경찰서는 지난해 10월 20일 전북 군산시 조촌동의 한 빌라에서 여자친구(40대)를 살해하고 김치냉장고에 시신을 은닉한 혐의(살인 및 사체유기)를 받는 A씨(40대)에 대해 구속영장을 신청했다고 30일 밝혔다.



전날 ‘A씨가 사람을 죽였다’는 신고를 접수받고 수사에 나선 경찰은 A씨의 여자친구 B씨가 살던 빌라 김치냉장고 안에서 B씨의 시신을 발견했다. 시신은 냉동 상태라 부패하지 않은 것으로 확인됐다.



경찰에 A씨 범행을 신고한 이는 현재 A씨와 연인관계인 C씨인 것으로 파악됐다.



B씨 가족은 B씨가 온라인 메신저로만 대화를 할 뿐 통화가 되지 않자 최근 경찰에 실종신고를 한 상태였다. 이 과정에서 A씨는 범행 사실을 숨기기 위해 C씨에게 B씨 휴대전화로 B씨인 척 메시지를 보내게 했고, 범행 사실도 함께 털어놓은 것으로 파악됐다. A씨는 B씨의 카드를 이용해 거주하던 빌라의 월세를 내기도 했던 것으로 알려졌다.



긴급체포된 A씨는 경찰에 범행을 모두 자백하며 “B씨의 돈으로 주식을 하다가 그게 화근이 돼 다퉈 살해했다”고 진술한 것으로 조사됐다.



경찰 관계자는 “A씨가 범행 대부분을 시인했고, 구속영장을 신청한 상태”라며 “B씨의 시신을 부검해 사건 경위를 조사할 예정”이라고 말했다.



군산=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 여자친구를 살해한 뒤 시신을 1년간 김치냉장고에 숨겨온 40대가 경찰에 긴급체포됐다.전북 군산경찰서는 지난해 10월 20일 전북 군산시 조촌동의 한 빌라에서 여자친구(40대)를 살해하고 김치냉장고에 시신을 은닉한 혐의(살인 및 사체유기)를 받는 A씨(40대)에 대해 구속영장을 신청했다고 30일 밝혔다.전날 ‘A씨가 사람을 죽였다’는 신고를 접수받고 수사에 나선 경찰은 A씨의 여자친구 B씨가 살던 빌라 김치냉장고 안에서 B씨의 시신을 발견했다. 시신은 냉동 상태라 부패하지 않은 것으로 확인됐다.경찰에 A씨 범행을 신고한 이는 현재 A씨와 연인관계인 C씨인 것으로 파악됐다.B씨 가족은 B씨가 온라인 메신저로만 대화를 할 뿐 통화가 되지 않자 최근 경찰에 실종신고를 한 상태였다. 이 과정에서 A씨는 범행 사실을 숨기기 위해 C씨에게 B씨 휴대전화로 B씨인 척 메시지를 보내게 했고, 범행 사실도 함께 털어놓은 것으로 파악됐다. A씨는 B씨의 카드를 이용해 거주하던 빌라의 월세를 내기도 했던 것으로 알려졌다.긴급체포된 A씨는 경찰에 범행을 모두 자백하며 “B씨의 돈으로 주식을 하다가 그게 화근이 돼 다퉈 살해했다”고 진술한 것으로 조사됐다.경찰 관계자는 “A씨가 범행 대부분을 시인했고, 구속영장을 신청한 상태”라며 “B씨의 시신을 부검해 사건 경위를 조사할 예정”이라고 말했다.군산=이은창 기자 eun5261@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지