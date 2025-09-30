“혼인신고하면 100만원 드려요” 결혼장려금 주는 지자체 ‘어디’
서울시, ‘신혼부부 결혼·살림비용 지원 시범 사업’ 시행
서울시가 신혼부부 1000가구에 최대 100만원의 결혼장려금을 지급한다. 혼수, 예식장, 청첩장 등 결혼 관련 비용을 지원하는 차원이다.
서울시는 30일 ‘신혼부부 결혼·살림비용 지원 시범 사업’을 시행한다고 밝혔다. 지원금은 현금으로 지급한다. 신청은 다음 달 13일부터 24일까지다. 최종 지원대상으로 선정되면 확인 절차를 거쳐 오는 12월 중 지원금이 지급된다.
관련 조례가 시행된 지난 7월 14일 이후 혼인신고를 한 신혼부부가 신청 대상이다. 부부 중 1인 이상이 신청일 이전 180일 이상 주민등록상 서울에 거주해야 한다. 또 중위소득 120% 이하(2인 가구 월 소득 471만9190원)여야 하며 부부 중 1인 이상이 대한민국 국민이어야 한다. 다만 동일한 사업으로 이미 지원을 받았거나 서울시 공공예식장 지원사업 ‘더 아름다운 결혼식’ 사업을 통해 비품비를 지원 받은 경우에는 신청할 수 없다.
지원금은 혼수, 예식장, 신혼여행 청첩장 등 결혼 관련 지출과 전자제품, 주방가전, 소형가전, 가구, 주방용품, 침구류 등 살림 장만에 사용할 수 있다. 신청 시 구매 영수증 등 관련 지출 증빙자료를 제출해야 한다. 영수증은 신청일 이전 1년부터 신청일까지의 지출에 대해 인정된다.
서울시는 신청자 수가 예산 범위를 초과할 경우, 소득이 낮은 순, 신청일이 빠른 순, 혼인신고일이 빠른 순으로 지원대상을 선정할 예정이다.
