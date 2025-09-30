국정자원 화재로 멈춘 조달청 ‘하도급지킴이’ 서비스 재개

재해복구시스템(DR)으로 전환해 30일 오전 4시부터 하도급지킴이 서비스를 재개했다고 밝혔다.

하도급계약 체결과 대금지급을 전자적으로 관리·모니터링하는

거래의 투명성 향상과 근로자 임금 수급을 보장하는 역할을 맡는다.

앞서 조달청은 전날 나라장터시스템도 재해복구시스템(DR)으로 전환해 서비스를 재개했다.