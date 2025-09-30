[속보] 심우정 전 검찰총장, 해병특검 피의자 출석

심우정 전 검찰총장이 30일 이종섭 전 국방부 장관 호주 도피 의혹과 관련된 조사를 받기 위해 서울 서초구 순직해병특검팀에 피의자 신분으로 출석하고 있다. 연합뉴스

이종섭 전 국방부 장관의 호주 도피 의혹을 수사하는 이명현 특별검사팀이 처음으로 심우정 전 검찰총장을 피의자 신분으로 소환했다.

특검팀은 이 전 장관의 출국금지 조치가 돌연 해제된 경위를 비롯해 대통령실 등 윗선의 지시가 있었는지 등을 추궁할 계획이다.

이 전 장관은 2023년 7월 해병대 채모 상병 순직 당시 수사외압 의혹의 핵심 피의자로 고위공직자범죄수사처 수사 선상에 올랐다. 이후 출국금지 조처가 내려졌지만 지난해 3월 4일 호주대사로 임명됐고 나흘 뒤 출국금지가 해제돼 출국했다.