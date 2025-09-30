유튜브도 트럼프에 백기…2400만 달러 주고 계정 정지 사건 합의

빅테크 기업들, 2021년 트럼프 계정 정지 사건 관련 연이어 ‘백기투항’

트럼프, 뉴욕타임스 월스트리트저널 등에도 소송

동영상 플랫폼 유튜브가 도널드 트럼프 미국 대통령에게 2450만 달러를 지급하는 소송에 합의했다. 연합뉴스

1기 퇴임 직후 소셜미디어 플랫폼을 상대로 제기한 소송 가운데

마지막 합의다. 트럼프는 “부당한 언론 통제”라며 페이스북 모회사 미터 등에도 유사한 소송을 제기했다. 앞서 메타는 지난 1월 트럼프와의 유사 소송에서 2500만 달러 지급에 합의했다. 합의금 대부분은 트럼프 대통령기록관 기금으로 사용된다. 소셜미디어 엑스도 1000만 달러 지급에 합의했으며, 이 중 상당액이 트럼프에게 직접 지급된다. 소송 당시에는 트럼프가 승소할 가능성이 거의 없다는 것이 대다수 법률 전문가들의 견해였지만, 트럼프 2기 취임한 이후에 거액의 합의로 트럼프에게 백기 투항하는 일이 계속되고 있다.