여자친구 살해해 1년간 김치냉장고에 시신 숨긴 40대 긴급체포
여자친구를 살해한 뒤 약 1년간 시신을 숨긴 40대가 경찰에 체포됐다.
전북 군산경찰서는 살인 및 사체유기 혐의로 40대 A씨를 긴급체포해 조사 중이라고 30일 밝혔다.
A씨는 지난해 10월 20일 군산시 조촌동 한 빌라에서 여자친구인 B씨를 숨지게 한 뒤 김치냉장고에 시신을 은닉한 혐의를 받고 있다.
경찰은 전날 A씨와 함께 살고 있는 여성의 가족으로부터 ‘A씨가 사람을 죽였다고 한다’는 신고를 받고 수사에 나서 B씨 빌라에서 시신을 발견했다.
B씨 가족은 최근 B씨와 통화가 되지 않자 경찰에 실종 신고를 한 상태였다.
A씨는 함께 사는 여성에게 B씨인 척 SNS 메시지를 보내라고 했고, 이 과정에서 범행을 털어놓은 것으로 경찰은 파악하고 있다.
A씨는 경찰 조사에서 주식 문제로 다투다가 범행했다는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.
경찰 관계자는 “A씨가 범행 대부분을 시인했다, 구속영장을 신청한 상태”라고 말했다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
