[단독] 민주당, 법무부에 남부지검 감찰 요구

웰바이오텍 주가조작 관련 사건 무마 의혹 제기

한국거래소서 1년 전 ‘이상거래 보고서’ 받았던 사실 확인

금융감독원, 한국거래소 내부 감사도 요구 예정

더불어민주당 3대특검특위 총괄위원장을 맡은 전현희 최고위원이 28일 국회에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

민주당 3대특검특위 김건희특검TF가 30일 법무부에 남부지검에 대한 감찰을 요구할 예정이다.

남부지검 측은 수사 무마 의혹은 사실이 아니라는 입장이다. 남부지검 관계자는 “거래소 측으로부터 보고서를 받은 건 맞다”면서도 “수사 중인 사건의 보고서를 특검에 넘긴 것”이라고 설명했다. 수사를 진행하지 않은 건 아니라는 취지다.