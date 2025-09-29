정우주 호투로 한화, 안방서 LG 우승 막았다…1위 경쟁 ‘끝까지’
한화 이글스가 LG 트윈스와의 ‘미리 보는 한국시리즈(KS)’를 2승 1패로 마무리하며 자존심을 지켰다. 안방에서 LG의 축포를 막은 한화는 정규시즌 우승 희망을 이어갔다.
한화는 29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 2025 KBO리그 LG 트윈스와의 맞대결에서 7대 3으로 승리했다. 이로써 선두 LG와의 승차를 다시 2.5경기로 좁혔다.
이번 3연전은 1·2위 간 맞대결이자 ‘KS 전초전’으로 관심을 모았다. 시리즈 직전 LG는 우승 매직넘버를 3으로 줄여 놓은 상황이었다. 양 팀은 1승씩을 나눠 가진 채 최종전을 맞았다.
한화 선발 정우주가 기대 이상으로 활약했다. 그는 지난 15일 키움 히어로즈전에서 선발 데뷔전을 가지며 2⅓이닝 2실점으로 가능성을 보였다. 이날은 3⅓이닝 1피안타 3탈삼진 무실점으로 한층 안정된 투구를 펼쳤다.
정우주는 경기를 마친 뒤 “오늘 등판하는 걸 어제 알게 됐는데, 중요한 경기에서 좋은 결과가 나와 기쁘다”며 “3연전 내내 이전 경기들과는 다른 분위기가 느껴졌다. 오늘 등판 경험으로 한국시리즈에서 LG를 만난다면 자신감이 생길 것 같다”고 소감을 밝혔다. 김경문 한화 감독 역시 “정우주가 좋은 구위로 상대 타선을 잘 막아줬다”며 만족감을 표했다.
한화는 초반부터 리드를 잡았다. 2회 황영묵과 최재훈의 연속 적시타로 2점을 올렸고, 3회 노시환의 안타와 상대 포수 박동원의 실책을 묶어 한 점을 추가했다. LG 오지환의 만회 솔로포가 터졌으나 6회 연속 안타와 볼넷으로 4점을 보태며 빅이닝을 만들어냈다. 7회 LG가 다시 2점을 따라붙었지만, 9회 클로저 김서현을 마운드에 올려 경기를 마무리했다.
LG 선발 임찬규는 5이닝 8피안타 5실점(4자책)으로 패전을 떠안았다. 올 시즌 한화전 4경기에서 2승(무패) 평균자책점 0.62로 강세를 보였던 것을 감안하면 아쉬운 모습이었다. LG는 매직넘버 1을 지우지 못한 채 잠실로 향했다.
이날 승리로 한화는 역전 우승에 대한 희망을 이어갔다. 남은 3경기를 모두 이기고, LG가 잔여 2경기를 패하면 두 팀은 승률 동률을 이루게 된다. 이 경우 타이브레이커를 통해 순위가 결정된다. 2021년에도 KT 위즈와 삼성 라이온즈가 1위 결정전을 치렀다. 당시 KT가 승리하며 KS에 직행해 창단 첫 통합우승을 차지했다.
