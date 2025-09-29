친구 구하려 바다에 뛰어든 10대, 숨진 채 발견
친구를 구하려고 바다에 뛰어들었다가 실종된 10대가 사흘 만에 숨진 채 발견됐다.
전북 군산해양경찰서는 29일 오후 3시40분쯤 전북 군산시 해망동 동백대교 인근 해안에서 10대 A군의 시신을 발견했다고 밝혔다.
해경에 따르면 A군은 지난 26일 오전 6시50분쯤 동백대교 인근에서 친구 B양이 바다에 빠지자 그를 구조하기 위해 물로 뛰어들었다.
이후 B양은 신고받고 출동한 해경에 의해 구조됐으나 A군은 실종됐다.
연안구조정 등을 동원해 수색하던 해경은 사고 현장에서 서쪽으로 4㎞가량 떨어진 곳에서 A군의 시신을 발견했다.
해경 관계자는 “가족과 함께 수색하던 중 시신을 발견해 A군이라는 것을 확인했다”며 “사고 경위를 조사하고 있다”고 말했다.
박은주 기자 wn1247@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사