법무장관, 임은정에 “언행 유의하라” 공개경고 서신

입력:2025-09-29 18:58
임은정 신임 서울동부지검장이 4일 서울 송파구 서울동부지방검찰청에서 열린 취임식에서 취임사를 하고 있다. 연합뉴스

정성호 법무부 장관이 29일 임은정 서울동부지검장에게 정치적으로 해석될 수 있는 언행에 유의하라고 지시했다.

법무부는 이날 공지를 통해 정 장관이 임 지검장에게 이런 내용의 서신을 발송했다고 밝혔다.

정 장관은 임 지검장에게 ‘고위공직자로서 정치적으로 해석될 수 있는 개인적 의견을 SNS에 게시하거나 공개적으로 발언하는 것은 그 자체로 바람직하지 않다’고 당부한 것으로 전해졌다.

아울러 ‘앞으로 정치적 중립성이나 업무의 공정성에 의심을 불러올 수 있는 언행에 유의하고’ ‘일선 검찰청 검사장으로서 모범을 보이고 본연의 임무에 충실할 것’ 등도 요청했다.

법무부는 임 지검장이 “부적절한 발언을 해 왔다”며 “법무부 장관은 임은정 검사에게 언행에 유의하고 본연의 임무에 충실할 것을 지시한 것”이라고 설명했다.

법무부가 ‘부적절하다’고 거론한 발언은 임 지검장이 국회 공청회에서 검찰 인사를 ‘인사 참사’라고 표현하고 특정 검사를 ‘검찰개혁 5적’이라고 비판한 부분이다. 임 지검장이 SNS에 ‘소위 찐윤 검사들을 승진시키며 포장지로 이용된 거 아니냐는 우려의 말을 들었다’ 등의 글을 올린 것도 예로 들었다.

법무부는 “앞으로도 정치적 중립성이나 업무의 공정성에 대한 오해를 불러올 수 있는 공직자들의 부적절한 언행에 대해서는 엄중하게 조치하겠다”고 강조했다.

박은주 기자 wn1247@kmib.co.kr

