[속보] 국가 사이버 위기경보 ‘관심’서 ‘주의’로 상향 조정
국가정보원이 대전 국가정보자원관리원(국정자원) 화재로 정부 행정시스템 장애가 이어지자 국가 사이버 위기경보를 ‘관심’에서 ‘주의’로 상향했다.
국정원은 29일 국가사이버안보센터 사이버 위기경보를 통해 이날 오후 6시를 기점으로 이 같이 상향한다고 공지했다.
지난 26일 국정자원 전산실 화재로 행정정보시스템에 장애가 발생하자 대국민 피해를 최소화하고, 혼란한 상황을 악용한 해킹 피해를 모니터링할 필요가 있다는 것이 이번 위기경보 발령의 취지다.
아울러 다음 달 31일 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞두고 국내외 사이버 위협상황에 대한 모니터링 및 예방·대응태세를 강화해야 할 필요성도 제기됐다.
이에 국정원은 각 행정 기관에 사이버위기대응 실무 매뉴얼에 따라 사이버 위기 ‘주의’ 경보단계에 상응하는 대응 활동을 지시했다.
‘주의’ 단계에서는 사이버 공격, 전산망 마비 등 특이 징후가 포착되면 국가사이버안보센터(국가사이버위기관리단) 및 국가안보실(국가위기관리센터)로 즉시 통보해야 한다.
아울러 소속·산하 기관에 ‘주의’ 경보를 전파하는 한편 ‘주의’ 경보에 따른 기술·관리적 보안대책을 사이버위기대응 표준매뉴얼 등에 따라 수행해야 한다.
한편 국정자원 전산실 화재로 주요 행정정보시스템 600개가 마비된 가운데 서비스가 불안정한 틈을 탄 사이버 공격이 기승을 부릴 수 있다는 우려가 나오고 있다.
정부는 전소된 96개 시스템의 대구 국정자원 센터 이전에 약 4주가 소요될 것으로 예상하고 있어 추석 연휴를 포함해 약 한 달 간 사이버 보안 취약 기간이 예고되는 상황이다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
