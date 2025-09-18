[단독] ‘조희대 회동’ 녹취 폭로 서영교 “정확하지는 않다”
“조 대법원장, 윤석열정권에 충성 맹세”
“핵심은 회동 아닌 대법원 파기 환송 과정”
국회에서 조희대 대법원장의 이른바 ‘대선 개입 회동’ 의혹을 처음 제기한 서영교 더불어민주당 의원이 대법원의 공식 반박 이후 “관련 녹취 파일은 있지만, 회동 여부는 정확하지 않다”고 말했다. 서 의원은 “이례적으로 신속하게 진행된 대법원의 파기환송 과정이 핵심”이라며 “녹취록과 별도로 조 대법원장이 윤석열정권에 충성맹세를 했다는 취지의 제보를 받았다”고 주장했다.
서 의원은 18일 통화에서 ‘회동 의혹’과 관련해 “추가로 공개할 내용은 현재로서는 없다”며 “중요한 것은 대법원이 어떻게 사건 배당 이틀 만에 대법관 표결로 파기환송을 시켰는지 그 과정”이라고 말했다.
국민일보 취재에 따르면 지난 5월 1일 대법원이 이재명 당시 대선 후보의 공직선거법 위반 사건을 유죄 취지로 파기환송한 이후 민주당에 여러 제보가 모여들었다.
조 대법원장과 한덕수 전 국무총리, 정상명 전 검찰총장, 김충식(최은순씨의 집사로 알려진 인물)씨 등 4인이 윤석열 전 대통령 탄핵 선고 이후 점심 회동을 했고, 이 자리에서 조 대법원장이 ‘이재명 사건이 대법원에 올라오면 알아서 처리한다’는 취지의 발언을 했다는 전언 형태의 녹취록이 서 의원실과 유튜브 매체에 전달된 것도 같은 무렵이다.
서 의원은 해당 녹취록을 즉각 공개하지 않았다. 내부적으로 검토가 필요하다고 판단한 것으로 보인다. 하지만 유튜브 매체에 같은 내용의 녹취록이 공개되자, 이를 국회 법제사법위원회에서 재생하며 의혹을 제기했다. 회의록에 따르면 당시 서 의원은 회동 의혹과 관련해 녹취 파일을 재생하며 “이게 사실인지는 모르겠으나 이게 녹취로 나와 있다”며 “조 대법원이 국회에 나와 답변하라”고 요구했다.
국회 대정부질문에서 ‘회동 의혹’을 다시 언급해 수면 위로 띄운 부승찬 의원 측도 추가 입장은 없는 것으로 알려졌다. 부 의원실 관계자는 “기존에 나왔던 내용을 다시 언급했을 뿐 새로운 내용이 있는 것은 아니다”고 설명했다.
서 의원과 민주당은 대선을 앞두고 대법원이 유죄 취지로 이 대통령 사건을 파기환송한 과정에 조 대법원장의 정치적 판단이 개입된 것이 아닌지 의심하고 있다.
서 의원은 녹취록과 별도로 파기환송 직후 과거 정권의 한 인사로부터 “‘1년 전부터 조 대법원장이 ‘이재명 사건이 대법원에 올라오면 처리하겠다’, ‘이재명이 대선 후보가 될 일은 없다’고 했다는 얘기를 들었다”며 “조 대법원장이 윤석열정권에 충성맹세를 한 것”이라고 말했다.
이어 “아니 땐 굴뚝에 연기가 나겠느냐”며 “이런 제보를 받은 뒤에 비슷한 취지의 녹취가 나와서 법사위에서 답변을 요구한 것”이라고 덧붙였다.
김판 한웅희 기자 pan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사