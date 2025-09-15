대법관 증원시 1.4조원 필요? 민주당 “부지 매입만 1조원 산정, 황당”

전용기 민주당 의원, 대법원 소요예산 세부내역 공개

국민일보DB

대법원이 대법관 증원 시 대법원 청사 신축 등에 1조4000억원의 예산이 필요하다는 의견을 국회에 제출한 것으로 나타났다. 대법관 증원 시 예산 문제 등 현실적 어려움이 있다는 취지의 답변서로 해석되는데, 이에 더불어민주당은 “부지 매입 비용만 1조원을 산정했다”며 “황당하다”고 지적했다.

대법관이 작성한 대법관 증원 시 소요 예산 세부 문건. 전용기 민주당 의원실 제공.