[단독] 부동산 공급은 부족한데 30년된 노후 공공주택은 5년 만에 11배

90년대 대거 지어진 공공임대주택 노후화 심각

관리 예산은 반토막…노후 공공임대주택·상가 건물 재건축 등 대안

국회 국토교통위원회 소속 안태준 더불어민주당 의원이 지난 7월 29일 김윤덕 국토부 장관 후보자 인사청문회에서 정부의 주택 공급 정책 방안에 대해 질의하고 있다. 안태준 의원실 제공

공공임대주택 노후화가 심각한 수준인 것으로 나타났다.

부동산 공급 대책 발표가 임박한 가운데 노후화된 공공임대주택이나 상가를 재건축해 공급을 늘리는 방안이 거론된다.

주택산업연구원에 따르면 2

올해 상반기에는 10만3000호가 착공됐다. 주택산업연구원은 착공 감소세로 지난 3년간 주택 공급 부족 물량이 63만호에 달하는 것으로 추정했다.