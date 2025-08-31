[단독] 특검, 조영탁 영장에 윤석열·김건희 언급…“투자업계에서 친분 과시”

윤석열 전 대통령의 부인 김건희 여사가 지난 12일 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)를 마치고 나오고 있다. 사진공동취재단

증거인멸 가능성을 우려했다. 특검은 구속영장 청구서에서 “피의자(조 대표)는 베트남에 있는 김예성과 지속적으로 연락했다”는 취지의 내용을 기재한 것으로 전해졌다. 지난 4월 베트남으로 출국했던 김씨는 특검의 소환통보에도 불응한 채 귀국을 미루다 지난 12일 귀국과 동시에 체포된 바 있다.