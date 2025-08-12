아트센터인천, 음악영재 아카데미 신설…꿈나무 발굴·육성
인천경제자유구역청은 아트센터인천의 클래식 영재 발굴·육성 프로그램인 ‘음악영재 아카데미’를 신설해 운영한다고 12일 밝혔다.
음악영재 아카데미는 대한민국 클래식 음악의 미래를 이끌 차세대 음악영재를 발굴하고 체계적인 전문 음악 교육을 제공하기 위해 기획된 프로그램이다.
아트센터인천은 오는 18일부터 27일까지 참가자 모집에 나선다. 이번 1기 모집 분야는 피아노, 바이올린, 첼로, 플루트, 클라리넷 등 5개 전공이다. 참가 대상은 초등학교 2학년생부터 중학교 3학년생까지다.
다음 달 6일 예정인 공개 오디션을 거쳐 최종 선발된다. 선발된 영재들은 12주간 프로그램에 참여하게 된다. 학기 말에는 음악회를 통해 성장을 점검할 수 있다.
오디션은 아트센터인천 오케스트라 리허설룸에서 진행되며 클래식 자유곡 1곡을 암보로 연주해야 한다. 반주가 필요한 곡은 반주자를 동반해야 한다.
선발된 수강생들은 전공별 1대 1 실기 레슨(주 1회 50분)을 비롯해 음악이론, 음악사, 청음 등 기초부터 심화까지 아우르는 그룹 수업에 참여한다. 실기와 이론을 균형있게 구성해 음악적 기초 체력과 표현력을 키우는데 초점을 뒀다.
윤원석 인천경제청장은 “음악 영재들에게 수준 높은 교육 기회를 제공함으로써 보다 입체적이고 실전적인 음악 역량을 기를 수 있을 것으로 기대한다”며 “전문적이고 체계적인 공연장 중심의 예술교육 플랫폼으로 발전시키겠다”고 말했다.
