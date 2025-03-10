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"ÀÔ¿ø Áß ±³È², Á¶¿ëÇÑ ¹ã º¸³»"¡¦»ïÁ¾±âµµ 4ÁÖ ¿¬¼Ó ºÒÂü

ÀÔ·Â:2025-03-10 09:14
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[¼­¿ï=´º½Ã½º] ±è¿¹Áø ±âÀÚ = Æó·ÅÀ¸·Î ÀÔ¿ø ÁßÀÎ ÇÁ¶õÄ¡½ºÄÚ ±³È²ÀÌ ÀÔ¿ø 24ÀÏ¤ŠÀÎ 9ÀÏ(ÇöÁö ½Ã°£) Á¶¿ëÇÑ ¹ãÀ» º¸³Â´Ù°í ±³È²Ã»Àº ¹àÇû´Ù. 

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4ÁÖ ¿¬¼Ó º£µå·Î ±¤Àå¿¡¼­ ¿­¸®´Â ÁÖÀÏ »ïÁ¾±âµµµµ Âü¼®ÇÏÁö ¸øÇÏ°Ô µÆ´Ù. 

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±×´Â ÀÚ½ÅÀ» À§ÇØ ±âµµÇØÁØ ¸ðµç »ç¶÷µé¿¡°Ôµµ °¨»çÀÇ ¶æÀ» Àü´ÞÇÑ´Ù°í Çß´Ù. 


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ÇÁ¶õÄ¡½ºÄÚ ±³È²Àº Æó·Å Áõ¼¼¸¦ º¸ÀÎ ÀÌÈÄ ¿©·¯ Â÷·Ê È£Èí±â À§±â¸¦ °Þ±âµµ Çß´Ù. 

ÇÏÁö¸¸ ÀÇ·áÁøÀº 9ÀÏ ±³È²ÀÌ Ä¡·á¿¡ Àß ¹ÝÀÀÇÏ°í ÀÖ´Ù¸ç ÃÖ±Ù ¸çÄ¥ °£ "Á¡ÁøÀûÀÎ ¾à°£ÀÇ È£Àü"À» º¸¿´´Ù°í ¹àÇû´Ù.

GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
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±â¾÷È¸»ýÀýÂ÷(¹ýÁ¤°ü¸®)¸¦ ½ÅÃ»ÇÑ È¨ÇÃ·¯½º°¡ ÇÏµµ±Þ Çù·Â¾÷Ã¼¿¡ ÀÎ°Çºñ Áö±ÞÀ» ¹Ì·é °ÍÀ¸·Î ÆÄ¾ÇµÆ´Ù. ÇÏµµ±Þ ¾÷Ã¼´Â ¿ù±ÞÀ» Á¦¶§ Áö±ÞÇÏ±â ¾î·Á¿öÁö¸é¼­ Á÷¿øµéÀÇ »ý°è°¡ À§Çù¹Þ°í ÀÖ´Ù

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