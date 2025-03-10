"ÀÔ¿ø Áß ±³È², Á¶¿ëÇÑ ¹ã º¸³»"¡¦»ïÁ¾±âµµ 4ÁÖ ¿¬¼Ó ºÒÂü

[¼¿ï=´º½Ã½º] ±è¿¹Áø ±âÀÚ = Æó·ÅÀ¸·Î ÀÔ¿ø ÁßÀÎ ÇÁ¶õÄ¡½ºÄÚ ±³È²ÀÌ ÀÔ¿ø 24ÀÏ¤ŠÀÎ 9ÀÏ(ÇöÁö ½Ã°£) Á¶¿ëÇÑ ¹ãÀ» º¸³Â´Ù°í ±³È²Ã»Àº ¹àÇû´Ù.
¹ÙÆ¼Ä´º½º, ÀÎµðÆæ´øÆ® µî¿¡ µû¸£¸é ±³È²Ã» °øº¸½ÇÀº ÀÌ³¯ ¾ÆÄ§ ±³È²ÀÌ "Á¶¿ëÇÑ ¹ãÀ» º¸³ÂÀ¸¸ç ½¬°íÀÖ´Ù"°í ¹àÇû´Ù.
ÇÁ¶õÄ¡½ºÄÚ ±³È²Àº Áö³´Þ 14ÀÏ È£Èí °ï¶õÀ¸·Î ·Î¸¶ Á¦¸á¸® º´¿ø¿¡ ÀÔ¿øÇß´Ù. ÁïÀ§ ÈÄ ÃÖÀå ±â°£ ÀÔ¿ø ÁßÀÌ´Ù. ·Î¸¶ÀÇ Á¦¸á¸® º´¿ø¿¡ ÀÔ¿øÇÏ°í ÀÖ´Ù.
4ÁÖ ¿¬¼Ó º£µå·Î ±¤Àå¿¡¼ ¿¸®´Â ÁÖÀÏ »ïÁ¾±âµµµµ Âü¼®ÇÏÁö ¸øÇÏ°Ô µÆ´Ù.
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±×·¯¸é¼ "¿ª°æ¿¡ Ã³ÇÑ ÀÌµé°ú ÇÔ²²ÇÏ¸ç, °íÅëÀÇ ¹ã¿¡ ÀÛÀº ºûÀ» °¡Á®´ÙÁÖ´Â ´ÙÁ¤ÇÑ ±âÀûÀÌ ¿ì¸®¿¡°Ô ÇÊ¿äÇÏ´Ù"°í °Á¶Çß´Ù.
±×´Â ÀÚ½ÅÀ» À§ÇØ ±âµµÇØÁØ ¸ðµç »ç¶÷µé¿¡°Ôµµ °¨»çÀÇ ¶æÀ» Àü´ÞÇÑ´Ù°í Çß´Ù.
88¼¼ÀÇ °í·ÉÀÎ ÇÁ¶õÄ¡½ºÄÚ ±³È²ÀÌ Á¦¸á¸® º´¿ø¿¡ ÀÔ¿øÇÑ °ÍÀº ÀÌ¹øÀÌ ³× ¹øÂ°´Ù. 2021³â ´ëÀå ¼ö¼úÀ» ¹Þ¾Ò°í, 2023³â 3¿ù ±Þ¼º Æó·Å°ú 6¿ù º¹ºÎ Å»Àå ¼ö¼úÀ» ¹Þ¾Ò´Ù. Áö³ÇØ 2¿ù¿£ ¾àÇÑ °¨±â Áõ»óÀ¸·Î ÀÔ¿øÇß´Ù.
ÇÁ¶õÄ¡½ºÄÚ ±³È²Àº Æó·Å Áõ¼¼¸¦ º¸ÀÎ ÀÌÈÄ ¿©·¯ Â÷·Ê È£Èí±â À§±â¸¦ °Þ±âµµ Çß´Ù.
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GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
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