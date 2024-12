하나투어, 2025 여행 트렌드 ‘B.E.Y.O.N.D’ 선정

개인의 취향과 선호가 뚜렷한 새로운 시대의 6개 트렌드 키워드

하나투어가 2025년을 맞아 새로움과 전환을 콘셉트로 여행 트렌드 키워드 'B.E.Y.O.N.D'를 선정했다고 2일 밝혔다.타인의 시선이나 관계를 의식하지 않고 자신을 돌보는 데 가치를 두는 개인화 사회로 진입하면서 여행에서도 익숙한 것보다는 개인 취향을 반영한 새로운 것에 집중하는 현상이 나타나고 있다.보편적·공통적 추세가 사라지고 개인의 취향과 선호가 뚜렷한 새로운 시대로의 전환을 맞이해 새로운 여행으로 나아가는 여행자를 위한 트렌드 키워드 'B.E.Y.O.N.D'는 Believe&Buy, Enjoyable Romance, Your AI Assistant, One Perfect Break, Network Travel, Design My Trip의 앞 글자다.실제 후기지만 후기 탐색에 많은 피로를 겪으면서 여행자들의 구매 결정 기준 중 하나가 '믿을 만한 여행사'를 선택하는 것이다. 2024년 상반기 자사 이용 고객 대상으로 실시한 순고객추천지수(NPS) 조사에 따르면 여행 시 여행사 브랜드를 고려한다고 응답한 응답자는 89.6%로 나타났다. 믿을 만한 여행사의 상품을 이용해 위험을 줄이고자 하는 여행자들의 심리를 알 수 있다.신뢰할 수 있는 여행 정보와 후기를 공유하는 하나투어의 서비스 '여행만렙'은 한 달 만에 콘텐츠 1365개, 사용자 수 4300여 명을 돌파하는 긍정적 반응을 이끌어내며 믿을 만한 후기를 원하는 여행자들의 관심을 보여줬다.천체관측, 석양, 야경이나 소도시 체험 등 '낭만'을 목적으로 하는 여행지의 인기가 오르고 있다. 하나투어의 올해 10월 데이터에 따르면 대표적인 낭만 여행지인 몽골의 예약은 전년 대비 82% 증가했고 일본의 시코쿠 지역도 65%의 성장세를 보였다.중국 무비자 정책이 시행되면서 상하이가 낭만 여행지로 새롭게 주목받고 있다. 이국적인 건물이 늘어선 골목과 황홀한 야경의 매력이 입소문을 타면서 전년 대비 예약이 76% 증가했다.AI가 일상화되면서 여행 일정을 계획하거나 여행 관련 궁금한 정보를 AI에게 쉽게 물어보고 적극적으로 사용한다. AI는 여행을 비교하고 맞춤 추천을 제공하는 똑똑한 비서로 활약하고 있다.하나투어 '여행정보 AI'의 사용 데이터에 따르면 여행자들이 AI에 물어본 질문의 횟수는 7만 건을 넘었고, 여행지의 현지 날씨와 기온, 여행지 기본 정보, 여행 일정 추천까지 다양한 정보를 검색하고 있다.2024년 추석이 끝나자마자 2025년 추석 연휴를 이용해 완벽한 여행을 보내고자 하는 여행자들이 발 빠르게 움직였다.2017년 이후 최장 연휴로 예상되면서 1년 후 추석 연휴의 여행을 예약하는 사람이 지난해 대비 무려 1101% 증가했고, 기존 인기 장거리 목적지인 유럽과 미주 외에 튀르키예, 이집트, 카자흐스탄, 두바이 등의 새로운 목적지 예약이 증가했다.가치관과 취향이 맞는 사람과의 관계를 선호하면서 여행에서도 또래거나 같은 취향을 가진 사람을 선호하는 경향이 강해지고 있다. 온·오프라인 소통에 능숙한 디지털 네이티브 세대는 온라인에서 만난 마음 맞는 이들과 여행을 떠나거나 친해지는 것에 익숙하다.하나투어 팬키지(판다+패키지 합성어) 상품은 약 70%가 홀로 여행을 신청했고, 이 중 대부분이 커뮤니티에서 동행을 구하거나 현지에서 친밀감을 쌓아 함께 여행했다. 2030 또래끼리 모이는 밍글링 투어의 경우 몽골 로드트립이 예약 오픈 2분 만에 마감돼 3차수까지 추가로 진행한 바 있다. 레포츠, 미식 등 더욱 다양한 테마로 확장할 예정이다.여행에 대한 취향과 니즈가 다양해지면서, 나만의 여행을 디자인하고 경험하는 것이 중요해졌다. 원하는 항공편을 선택하고, 일정에 맞춰 호텔을 고르며 자신의 일정에 맞는 투어 상품을 조합하는 등 개인 맞춤형 여행을 구성한다.하나투어의 '내맘대로 항공+호텔'은 원하는 항공편을 선택하고 최대 3개 호텔을 조합할 수 있는 서비스로, 이미 검색 수가 100만 회 이상을 기록했다. 여기에 더해 현지 여행을 전문가의 일정으로 즐길 수 있는 '현지투어플러스' 서비스도 지속적으로 확대해 나갈 예정이다.오는 16일 '2025 여행 트렌드 B.E.Y.O.N.D' 기획전을 오픈한다. 키워드 별 여행 상품을 소개하고, 총 2025명에게 새해 첫 여행 지원금 등을 제공하는 이벤트를 준비했다.하나투어 관계자는 "개인의 가치관과 라이프스타일을 표현하는 여행 트렌드를 반영해 2025년 6개의 트렌드 키워드를 선정했다"며 "하나투어가 선정한 키워드를 살펴보고 2025년 떠나는 여행 준비에 참고하기 바란다"고 말했다.남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr