ºÎ»ê, Ã»³â ÁÖ°Å Áö¿ø È®´ë¡¦Àü±¹ ÃÖÃÊ Àü¼¼»ç±â ÇÇÇØ Æ¯·Ê µµÀÔ

ºÎ»ê½Ã´Â Ã»³âµéÀÇ ÁÖ°Å ¾ÈÁ¤°ú °æÁ¦Àû ÀÚ¸³À» Áö¿øÇÏ±â À§ÇØ ¼Òµæ ±âÁØÀ» ¿ÏÈÇÏ°í, Àü±¹ ÃÖÃÊ·Î Àü¼¼»ç±â ÇÇÇØ Ã»³âÀ» À§ÇÑ Æ¯·Ê Áö¿øÀ» ½Å¼³ÇÑ´Ù°í 2ÀÏ ¹àÇû´Ù.
½Ã´Â 19~39¼¼ ¹«ÁÖÅÃ Ã»³âÀ» ´ë»óÀ¸·Î ÇÑ ¡®Ã»³â ÀÓÂ÷º¸Áõ±Ý ´ëÃâÀÌÀÚ Áö¿ø »ç¾÷¡¯(¸Ó¹°ÀÚ¸®·Ð)ÀÇ ÁøÀÔ Àåº®À» Å©°Ô ³·Ãè´Ù. ÀÌ¸¦ ÅëÇØ ´õ ¸¹Àº Ã»³âÀÌ ÁÖ°Å ÇýÅÃÀ» ´©¸± ¼ö ÀÖ°Ô Çß´Ù.
¼Òµæ ±âÁØÀº º»ÀÎ 4500¸¸¿ø ÀÌÇÏ, ºÎºÎÇÕ»ê 8000¸¸¿ø ÀÌÇÏ¿¡¼ °¢°¢ º»ÀÎ 6000¸¸¿ø, ºÎºÎÇÕ»ê 1¾ï¿ø ÀÌÇÏ·Î »óÇâ Á¶Á¤µÆ´Ù. ÀÌ´Â Àü±¹ ÃÖ°í ¼öÁØÀ¸·Î, °áÈ¥À¸·Î ÀÎÇÑ ¿ªÂ÷º° ¹®Á¦¸¦ ÇØ¼ÒÇØ ´õ ¸¹Àº ¹«ÁÖÅÃ Ã»³â°ú Ã»³â ºÎºÎ°¡ ºÎ»ê¿¡ Á¤ÂøÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Çß´Ù.
¶Ç ´ëÃâÀÌÀÚ Áö¿øµµ º»ÀÎ ¼ÒµæÀÌ 4500¸¸¿ø ÀÌÇÏÀÏ ¶§ ½Ã°¡ ´ëÃâÀÌÀÚ 2.5%¸¦ Áö¿øÇØ Ã»³âÀÌ ºÎ´ãÇÏ´Â ÀÌÀÚ´Â 1%·Î ³·¾ÆÁ³´Ù. º»ÀÎ ¼ÒµæÀÌ 4500¸¸¿øÀ» ÃÊ°úÇÏ´õ¶óµµ ½Ã°¡ ´ëÃâÀÌÀÚÀÇ 2%¸¦ Áö¿øÇÏ¹Ç·Î, ½ÇÁ¦ Ã»³âÀÌ ºÎ´ãÇØ¾ß ÇÏ´Â ÀÌÀÚ´Â 1.5%¸¦ ³ÑÁö ¾Ê´Â´Ù.
Ã»³âµéÀÇ ºÎÃ¤ ¹®Á¦ ÇØ°áÀ» À§ÇÑ ¡®Ã»³â ½Å¿ëÈ¸º¹Áö¿ø »ç¾÷¡¯µµ È®´ëµÈ´Ù. Æ¯È÷, ÃÖ±Ù Àü¼¼»ç±â ÇÇÇØ Ã»³âµéÀ» Áö¿øÇÏ±â À§ÇØ ¡®Àü¼¼»ç±â ÇÇÇØ Ã»³â Áö¿ø Æ¯·Ê¡¯°¡ ½Å¼³µÆ´Ù. ÀÌ Æ¯·Ê´Â Àü¼¼»ç±â ÇÇÇØÀÚ·Î ÀÎÁ¤µÈ Ã»³âÀ» ´ë»óÀ¸·Î ÇÏ¸ç, ÃÖ´ë 150¸¸¿ø±îÁö °³ÀÎÈ¸»ý °ü·Ã Ã¤¹« Á¶Á¤ ºñ¿ëÀ» Áö¿ø¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Ù. ¶Ç ½Å¿ëÈ¸º¹À§¿øÈ¸ÀÇ °³ÀÎ¿öÅ©¾Æ¿ô ½ÅÃ» ½Ã ÃÖ´ë 100¸¸¿ø ÇÑµµ ³»¿¡¼ ÃÑ»óÈ¯¾×ÀÇ 10%±îÁö Áö¿øµÈ´Ù. ¼Òµæ ´ëºñ ¿ù ºÎÃ¤ »óÈ¯ ºñÀ²ÀÌ 20% ÀÌ»óÀÎ °æ¿ì¿¡µµ ¿¬Ã¼ ¿¹¹æ ºñ¿ëÀ» Áö¿ø¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Ù.
È®´ëµÈ Ã»³â ÀÓÂ÷º¸Áõ±Ý ´ëÃâÀÌÀÚ Áö¿ø ±âÁØÀº ´ÙÀ½ ´Þ ½Å±Ô ½ÅÃ»ÀÚºÎÅÍ Àû¿ëµÇ¸ç, Ã»³âµéÀº ºÎ»êÃ»³âÇÃ·§ÆûÀ» ÅëÇØ ½ÅÃ»ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. Ã»³â ½Å¿ëÈ¸º¹Áö¿ø »ç¾÷Àº ¿¹»ê ¼ÒÁø ½Ã±îÁö Áö¿øµÇ¸ç, ÀÚ¼¼ÇÑ »çÇ×Àº ºÎ»êÃ»³âÈñ¸Á½Å¿ë»ó´ã¼¾ÅÍ¿¡¼ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
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