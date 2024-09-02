°æ³²µµ ÁøÁÖ½Ã¡¤ÇÏµ¿±º¡¤°ÅÃ¢±º ¡®¿ì¸®µ¿³×»ì¸®±â¡¯ 3°÷ ¼±Á¤

°æ³²µµ´Â ¡®2024³â ¿ì¸®µ¿³×»ì¸®±â¡¯ ±¹Åä±³ÅëºÎ °ø¸ð¿¡ ÁøÁÖ½Ã¡¤ÇÏµ¿±º¡¤°ÅÃ¢±º µî µµ³» 3°÷ÀÌ ¼±Á¤µÅ 2025³âºÎÅÍ 2028³â±îÁö ±¹ºñ 150¾ï¿øÀ» È®º¸Çß´Ù°í 2ÀÏ ¹àÇû´Ù.
¿ì¸®µ¿³×»ì¸®±â »ç¾÷Àº ÁÖ¹ÎÆíÀÇ½Ã¼³ÀÌ ºÎÁ·ÇÏ°í ÁÖÅÃ ³ëÈÄÈ µîÀ¸·Î ¼èÅðÇÑ ¼Ò±Ô¸ð ÁÖ°ÅÁö¿ª¿¡ »ýÈ°¹ÐÂøÇü ÁÖ¹ÎÆíÀÇ °ø°ø½Ã¼³À» °ø±ÞÇÏ°í ³ëÈÄ ÁÖ°ÅÈ¯°æÀ» °³¼±ÇÏ´Â µµ½ÃÀç»ý»ç¾÷ÀÌ´Ù.
ÀÌ¹ø °ø¸ð¿¡ ¼±Á¤µÈ »ç¾÷Àº ÁøÁÖ½Ã »óºÀµ¿ ¡®ºÀÈ²ÀÌ ³ª¸£»þ, ÅÂÆò¼º´ë »óºÀ ÀÌ·ç´Ù¡¯, ÇÏµ¿±º ÇÏµ¿À¾ ºÎ¿ë¡¤¿¬È¸¶À» ¡®»ç¶÷¡¤°æÇè¡¤ÀÇÁö ÀÖ´Ù, ÇÏµ¿¡¤¸Å·Â¡¤¼º°ú ÀÕ´Ù¡¯, °ÅÃ¢±º °ÅÃ¢À¾ ±èÃµ¸® ¡®»õ·Î¿î ºûÀ¸·Î ¹°µå´Â ¼èºû¸¶À»¡¯ µî 3°÷ÀÌ´Ù.
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¿À´Â 2028³â±îÁö ¿ì¸®µ¿³×»ì¸®±â »ç¾÷ÀÌ ¿Ï·áµÇ¸é ´ë»óÁö(22¸¸5923§³)³» °ÅÁÖ ÁÖ¹Î(1¸¸5133¸í)µéÀÇ ÁÖ°ÅÈ¯°æÀÌ °³¼±µÇ°í »ýÈ°ÆíÀÇ°¡ ÁõÁøµÉ °ÍÀ¸·Î ±â´ëµÈ´Ù.
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¹Ú¿Ï¼ö °æ³²µµÁö»ç´Â ¡°ÀÌ¹ø¿¡ ¼±Á¤µÈ ¿ì¸®µ¿³×»ì¸®±â »ç¾÷À» ³»½Ç ÀÖ°Ô ÁØºñÇØ µµ¹Î¿¡°Ô ²À ÇÊ¿äÇÑ °ø°øÆíÀÇ½Ã¼³ Á¦°ø°ú ³ëÈÄ ÁÖ°ÅÈ¯°æ °³¼± µî µµ½ÃÀç»ý»ç¾÷ÀÇ ¼º°ú°¡ µµ¹Î¿¡°Ô Çàº¹ÇÑ »îÀÇ ÅÍÀüÀ¸·Î µ¹·Áµå¸± ¼ö ÀÖµµ·Ï ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
Ã¢¿ø=°¹ÎÇÑ ±âÀÚ kmh0105@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö