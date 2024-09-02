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°æ³²µµ ÁøÁÖ½Ã¡¤ÇÏµ¿±º¡¤°ÅÃ¢±º ¡®¿ì¸®µ¿³×»ì¸®±â¡¯ 3°÷ ¼±Á¤

2025³âºÎÅÍ 4³â°£ ¿ì¸®µ¿³×»ì¸®±â ±¹ºñ 150¾ï¿ø È®º¸
³ëÈÄÁÖ°ÅÈ¯°æ °³¼± ÁÖ¹ÎÆíÀÇ½Ã¼³ °ø±Þ µî µµ¹Î ÆíÀÇ ±â´ë

ÀÔ·Â : 2024-09-02 10:03/¼öÁ¤ : 2024-09-02 10:23
±¹Åä±³ÅëºÎ µµ½ÃÀç»ý»ç¾÷¿¡ ¼±Á¤µÈ °æ³² ÁøÁÖ »óºÀÁö±¸ ±¸»óµµ. °æ³²µµ Á¦°ø

°æ³²µµ´Â ¡®2024³â ¿ì¸®µ¿³×»ì¸®±â¡¯ ±¹Åä±³ÅëºÎ °ø¸ð¿¡ ÁøÁÖ½Ã¡¤ÇÏµ¿±º¡¤°ÅÃ¢±º µî µµ³» 3°÷ÀÌ ¼±Á¤µÅ 2025³âºÎÅÍ 2028³â±îÁö ±¹ºñ 150¾ï¿øÀ» È®º¸Çß´Ù°í 2ÀÏ ¹àÇû´Ù.

¿ì¸®µ¿³×»ì¸®±â »ç¾÷Àº ÁÖ¹ÎÆíÀÇ½Ã¼³ÀÌ ºÎÁ·ÇÏ°í ÁÖÅÃ ³ëÈÄÈ­ µîÀ¸·Î ¼èÅðÇÑ ¼Ò±Ô¸ð ÁÖ°ÅÁö¿ª¿¡ »ýÈ°¹ÐÂøÇü ÁÖ¹ÎÆíÀÇ °ø°ø½Ã¼³À» °ø±ÞÇÏ°í ³ëÈÄ ÁÖ°ÅÈ¯°æÀ» °³¼±ÇÏ´Â µµ½ÃÀç»ý»ç¾÷ÀÌ´Ù.

ÀÌ¹ø °ø¸ð¿¡ ¼±Á¤µÈ »ç¾÷Àº ÁøÁÖ½Ã »óºÀµ¿ ¡®ºÀÈ²ÀÌ ³ª¸£»þ, ÅÂÆò¼º´ë »óºÀ ÀÌ·ç´Ù¡¯, ÇÏµ¿±º ÇÏµ¿À¾ ºÎ¿ë¡¤¿¬È­¸¶À» ¡®»ç¶÷¡¤°æÇè¡¤ÀÇÁö ÀÖ´Ù, ÇÏµ¿¡¤¸Å·Â¡¤¼º°ú ÀÕ´Ù¡¯, °ÅÃ¢±º °ÅÃ¢À¾ ±èÃµ¸® ¡®»õ·Î¿î ºûÀ¸·Î ¹°µå´Â ¼èºû¸¶À»¡¯ µî 3°÷ÀÌ´Ù.

ÁÖ¿ä »ç¾÷Àº ³ëÈÄÁÖÅÃ Á¤ºñ, º¸Çà¾ÈÀü À§Çè±¸°£ Á¤ºñ, ÁÖ°Å¾ÈÀü È®º¸¿Í È­Àç´ëºñ È¯°æ°³¼±, ÁÖ¹ÎÆíÀÇ½Ã¼³ Á¶¼º, ³ëÈÄ°¡·ÎÈ¯°æ °³¼±, ¸¶À»ÁÖÂ÷Àå Á¶¼º, ¸¶À» ¼Ò°ø¿ø Á¶¼º ÄèÀûÇÑ ÁÖ°ÅÈ¯°æÀ» À§ÇÑ °øÆó°¡ Á¤ºñ µîÀÌ´Ù.

¿À´Â 2028³â±îÁö ¿ì¸®µ¿³×»ì¸®±â »ç¾÷ÀÌ ¿Ï·áµÇ¸é ´ë»óÁö(22¸¸5923§³)³» °ÅÁÖ ÁÖ¹Î(1¸¸5133¸í)µéÀÇ ÁÖ°ÅÈ¯°æÀÌ °³¼±µÇ°í »ýÈ°ÆíÀÇ°¡ ÁõÁøµÉ °ÍÀ¸·Î ±â´ëµÈ´Ù.

¾Õ¼­ µµ´Â °ø¸ð ±â°£ Â÷º°È­µÈ °æÀï·Â È®º¸¿Í ½ÇÇö °¡´É¼º ÀÖ´Â ½Ã¡¤±ºÀÇ »ç¾÷°èÈ¹¼ö¸³ Áö¿øÀ» À§ÇØ °æ³²µµ µµ½ÃÀç»ýÁö¿ø¼¾ÅÍ¿Í ÇÔ²² µµ ÀÚÃ¼ Àü¹®°¡ ÄÁ¼³ÆÃÀ» 3È¸(2¿ù, 4¿ù, 5¿ù)Áö¿øÇß´Ù.

¹Ú¿Ï¼ö °æ³²µµÁö»ç´Â ¡°ÀÌ¹ø¿¡ ¼±Á¤µÈ ¿ì¸®µ¿³×»ì¸®±â »ç¾÷À» ³»½Ç ÀÖ°Ô ÁØºñÇØ µµ¹Î¿¡°Ô ²À ÇÊ¿äÇÑ °ø°øÆíÀÇ½Ã¼³ Á¦°ø°ú ³ëÈÄ ÁÖ°ÅÈ¯°æ °³¼± µî µµ½ÃÀç»ý»ç¾÷ÀÇ ¼º°ú°¡ µµ¹Î¿¡°Ô Çàº¹ÇÑ »îÀÇ ÅÍÀüÀ¸·Î µ¹·Áµå¸± ¼ö ÀÖµµ·Ï ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.

Ã¢¿ø=°­¹ÎÇÑ ±âÀÚ kmh0105@kmib.co.kr

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