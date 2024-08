전범국 독일서 ‘욱일기’ 스크린 도배… 아델 콘서트 논란

온라인 커뮤니티

영국 팝가수 아델의 콘서트 중 무대 위 대형 스크린에 일본 군국주의를 상징하는 욱일기가 전면에 등장해 논란이 되고 있다.아델은 지난 2일부터 독일 뮌헨에서 대형 공연을 진행했다. 길이 220m에 달하는 야외 스크린이 화제가 되기도 했다.그러나 공연 첫날부터 논란이 일었다. 그의 히트곡 '루머 해즈 잇'(Rumor has it)을 열창하는 중 대형 스크린을 가득 메우는 욱일기가 등장했다. 2차 세계대전 전범국인 독일에서 일본의 전범기가 사용되면서 팬들의 충격은 더 컸다.아델은 올림픽을 보기 위해 공연을 잠시 중단하기도 했다. 그는 육상 여자 100m 경기 시간이 공연 시간과 겹치자 스크린에 올림픽 중계 장면을 띄웠다.아델은 '헬로'(Hello) '롤링 인 더 딥'(Rolling in the deep) '썸원 라이크 유'(Someone Like you) 등 많은 히트곡을 보유하고 있는 팝가수다.최예슬 기자 smarty@kmib.co.kr