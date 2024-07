스타벅스, 2년 반 만에 가격 조정…톨 사이즈는 그대로

서울 중구의 한 스타벅스 매장 앞. 뉴시스

스타벅스 코리아는 다음 달 2일부터 음료 가격을 조정한다고 31일 밝혔다.스타벅스가 음료 가격을 조정하는 건 2022년 1월 이후 2년 6개월 만이다.가격 조정은 사이즈별로 이뤄진다. 그란데(473㎖), 벤티(591㎖) 사이즈 가격은 각각 300원, 600원씩 오른다.다만 주문량이 가장 많은 톨(355㎖) 사이즈 가격은 그대로 유지하고, 숏(237㎖) 사이즈는 300원 내린다.스타벅스는 국제 원두 가격 상승에 따라 원두 상품군인 홀빈과 VIA 가격도 올리기로 했다. 홀빈과 VIA 가격 상승은 각각 18년, 13년 만이다.이에 따라 홀빈 11종은 현재 1만5000~1만8000원에서 1만8000~2만원으로 오른다. VIA 상품 8종은 5900~1만5000원에서 6900~1만5700원이 된다.에스프레소 샷, 시럽, 휘핑 등 음료 옵션인 엑스트라군 가격도 600원에서 800원으로 인상한다. 스타벅스 회원에게 제공하는 무료 엑스트라 혜택은 유지하기로 했다.스타벅스 코리아는 "대내외 가격 인상 요인을 내부적으로 흡수해 왔으나 각종 직·간접 비용 상승이 지속 누적되며 가격 조정을 진행하게 된 점 고객님의 양해를 부탁드린다"며 "앞으로도 차별화된 경험과 가치를 제공하기 위해 최선을 다하겠다"고 했다.황민주 인턴기자 onlinenews1@kmib.co.kr